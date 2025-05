Negociação de paz

Lula pede a Putin, por telefone, que vá à Turquia negociar com a Ucrânia

Negociação entre os dois países está marcada para esta quinta (15); presidente russo fez o convite, mas ainda não confirmou presença

Lula o parabenizou pela proposta de abertura de negociação de paz com o país europeu e disse reconhecer que a composição das delegações de negociadores é uma prerrogativa soberana dos chefes de Estado, segundo a nota do governo brasileiro.

Além disso, ele também falou sobre a conversa bilateral que teve com o líder da China, Xi Jinping, durante a visita de Estado ao país da qual está retornando nesta quarta (14). Lula reiterou ainda a disposição do Grupo de Amigos da Paz e de países do Sul Global em cooperar para o fim do conflito.