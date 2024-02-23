Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Lula falou em mais proximidade com a Câmara, diz líder do PSB após reunião
Política

Lula falou em mais proximidade com a Câmara, diz líder do PSB após reunião

Presidente se reuniu com Arthur Lira e líderes de partidos aliados no Palácio da Alvorada para azeitar relação com a Câmara.

Publicado em 23 de Fevereiro de 2024 às 10:03

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 fev 2024 às 10:03
O líder do PSB na Câmara, Gervásio Maia (PB), disse depois do encontro promovido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva com líderes de bancada no Palácio da Alvorada nesta quinta-feira, 22, que o petista deverá ter mais compromissos do tipo para azeitar sua relação com o Legislativo. O próprio Lula disse que haveria esse contato mais próximo, de acordo com Gervásio.
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu-se com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), com ministros do governo e com líderes partidários da Câmara, no Palácio do Alvorada.
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu-se com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), com ministros do governo e com líderes partidários da Câmara, no Palácio do Alvorada. Crédito: Ricardo Stuckert/PR
"Ele disse que vai ter uma proximidade maior, vai dialogar mais, vai ser meio que uma rotina", declarou o deputado. Isso serviria inclusive para o presidente entender o que acontece em cada região do Brasil.
A confraternização também teve a participação do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). De acordo com o líder do PSB, Lira disse ser importante a ampliação do diálogo com o governo.
Leia a seguir a lista de presentes:
- Rui Costa - ministro da Casa Civil;- Fernando Haddad - ministro da Fazenda;- Luciana Santos - ministra da Ciência e Tecnologia e presidente do PC do B;- Alexandre Padilha - ministro das Relações Institucionais;- Paulo Pimenta - ministro da Secretaria de Comunicação;- Arthur Lira (PP-AL) - presidente da Câmara;- Márcio Jerry (PC do B-MA) - líder do PC do B;- Luciano Bivar (União Brasil-PE) - presidente do União Brasil;- José Guimarães (PT-CE) - líder do governo na Câmara;- Antonio Brito (PSD-BA) - líder do PSD na Câmara;- Damião Feliciano (União Brasil-PB) - presidente da Bancada Negra;- Pastor Henrique Vieira (Psol-RJ) - vice-líder do Psol;- Gleisi Hoffmann (PT-PR) - presidente do PT;- Afonso Motta (PDT-RS) - líder do PDT;- Dr. Luizinho (PP-RJ) - líder do PP;- Odair Cunha (PT-MG) - líder do PT;- Isnaldo Bulhões (MDB-AL) - líder do MDB;- Luciano Amaral (PV-AL) - sem cargo de liderança;- José Luiz Penna - presidente do PV;- João Campos - prefeito de Recife e vice-presidente do PSB;- Gervásio Maia (PSB-PB) - líder do PSB na Câmara;- Romero Rodrigues (Podemos-PB) - líder do Podemos;- Hugo Motta (Republicanos-PB) - líder do Republicanos;- Elmar Nascimento (União Brasil-BA) - líder do União Brasil;- Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) - líder da Maioria na Câmara.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é preso após agredir e trancar a companheira em quarto em Vila Velha
Gato em poste é usado para recarregar carro elétrico
Motorista de aplicativo faz 'gato' em poste para recarregar carro elétrico
A cratera se formou no último dia 20 de março após fortes chuvas na região
Motociclista morre após cair em cratera na BR 262, na Região Serrana do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados