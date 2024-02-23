Lula falou em mais proximidade com a Câmara, diz líder do PSB após reunião

O líder do PSB na Câmara, Gervásio Maia (PB), disse depois do encontro promovido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva com líderes de bancada no Palácio da Alvorada nesta quinta-feira, 22, que o petista deverá ter mais compromissos do tipo para azeitar sua relação com o Legislativo. O próprio Lula disse que haveria esse contato mais próximo, de acordo com Gervásio.

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu-se com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), com ministros do governo e com líderes partidários da Câmara, no Palácio do Alvorada. Crédito: Ricardo Stuckert/PR

"Ele disse que vai ter uma proximidade maior, vai dialogar mais, vai ser meio que uma rotina", declarou o deputado. Isso serviria inclusive para o presidente entender o que acontece em cada região do Brasil.

A confraternização também teve a participação do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). De acordo com o líder do PSB, Lira disse ser importante a ampliação do diálogo com o governo.

Leia a seguir a lista de presentes: