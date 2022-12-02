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Novo governo

Lula diz ter 80% do ministério na cabeça, mas só anuncia nomes após diplomação

Ele confirmou que a deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR) continuará no comando do PT e não será nomeada ministra

Publicado em 02 de Dezembro de 2022 às 14:05

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 dez 2022 às 14:05
Lula discursou para deputados ao lado de Alckmin e Gleisi
Lula ao lado de Alckmin e Gleisi Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse nesta sexta-feira (2) que tem 80% do ministério "na cabeça", mas que só vai anunciar os nomes após ser diplomado, em cerimônia que está marcada para 12 de dezembro.
"Tenho 80% do ministério na cabeça, mas não quero construir um ministério para mim, quero construir para forças políticas que me ajudaram", disse Lula à imprensa.
"Vou ser diplomado no dia 12. Depois que for diplomado, que for presidente da República reconhecido, aí vou começar a escolher meu ministério", declarou ainda.
Lula conversou com a imprensa no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), onde está instalado o governo de transição.
Ele confirmou que a deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR) continuará no comando do PT e não será nomeada ministra.
"A base do meu ministério será a base dos [ministérios] que eu tinha no segundo mandato, com uma coisa acrescida, o ministério dos povos originários. Que ainda não sei se de cara será ministério ou uma secretaria especial ligada à Presidência", disse Lula.

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