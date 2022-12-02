Lula diz ter 80% do ministério na cabeça, mas só anuncia nomes após diplomação

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse nesta sexta-feira (2) que tem 80% do ministério "na cabeça", mas que só vai anunciar os nomes após ser diplomado, em cerimônia que está marcada para 12 de dezembro.
"Vou ser diplomado no dia 12. Depois que for diplomado, que for presidente da República reconhecido, aí vou começar a escolher meu ministério", declarou ainda.
Ele confirmou que a deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR) continuará no comando do PT e não será nomeada ministra.
"A base do meu ministério será a base dos [ministérios] que eu tinha no segundo mandato, com uma coisa acrescida, o ministério dos povos originários. Que ainda não sei se de cara será ministério ou uma secretaria especial ligada à Presidência", disse Lula.