Lula diz que, se pudesse, proibiria mentira: 'Quem mentir vai ser preso'

BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta sexta-feira (12) que, se pudesse, faria um decreto para que as pessoas que mentissem fossem presas. "Eu, se pudesse, ia fazer um decreto: é proibido mentir. Quem mentir vai ser preso. Porque a gente não pode viver subordinado à mentira, a gente não pode viver subordinado à maldade, à intriga", disse o presidente.

De acordo com Lula, as pessoas, por viverem conectadas demais aos celulares, estão se desconectando entre si. "Nós nascemos para viver com muita solidariedade entre nós. Quando isso desaparece, a mentira ganha destaque", concluiu.

Lula durante o ato de habilitação de frigoríficos para exportação de carnes para a China, em Campo Grande (MS) Crédito: Ricardo Stuckert/PR

Lula fez a declaração em evento do setor agropecuário em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Acompanhado dos ministros Carlos Fávaro , da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e Simone Tebet , do Planejamento, o presidente visitou novas plantas frigoríficas da JBS e participou do ato simbólico do envio das primeiras carnes produzidas nas instalações para a China. Também estiveram presentes o governador Eduardo Riedel (PSDB), deputados federais do Estado e o embaixador chinês no Brasil, Zhu Qingqiao.

"Não é possível você governar um país do tamanho do Brasil, com 203 milhões de habitantes, com mentiras. Mentira tem perna curta, é questão de tempo. Uma hora, ela aparece", disse o presidente, antes de citar feitos de crescimento econômico do seu terceiro mandato.

Lula também falou do tempo que esteve preso, decorrente da "maior mentira já contada neste País", segundo ele. A prisão coincidiu com a visita de representantes chineses ao frigorífico da JBS em 2018, local onde o presidente discursou nesta manhã. "Eu estava preso na Polícia Federal, por conta da maior mentira já contada neste País, que a história se encarregará de provar", disse o presidente se referindo à Operação Lava Jato