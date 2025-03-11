Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Lula diz para Trump 'falar manso': 'Não adianta ficar gritando de lá'
Em evento em Minas Gerais

Lula diz para Trump 'falar manso': 'Não adianta ficar gritando de lá'

Presidente disse que deseja ser respeitado nas discussões internacionais, em recado ao mandatário dos Estados Unidos

Publicado em 11 de Março de 2025 às 17:06

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 mar 2025 às 17:06
BETIM - O presidente Lula (PT) disse nesta terça-feira (11) que deseja ser respeitado em discussões internacionais e que não adianta o presidente dos Estados UnidosDonald Trump, gritar.
"Não adianta o Trump ficar gritando de lá, porque aprendi a não ter medo de cara feia. Fale manso comigo, fale com respeito comigo porque aprendi a respeitar e quero ser respeitado", disse o presidente em evento da montadora Stellantis, em Betim (MG).
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante visita à Linha de Montagem da Stellantis Betim
Lula cumprimenta trabalhadores em evento da montadora Stellantis, em Betim (MG) Crédito: Ricardo Stuckert / PR
Desde que tomou posse como presidente em janeiro deste ano, Trump vem anunciando a implantação de tarifas a produtos importados de outros países, incluindo o Brasil.
Na tarde desta terça (11), Lula também tem uma agenda em Ouro Branco, no interior de Minas Gerais, onde irá participar de cerimônia de expansão da produção de aço em Minas Gerais, organizada pela siderúrgica Gerdau.
O aço brasileiro foi alvo das tarifas impostas por Trump em fevereiro.
Em entrevista a rádios em fevereiro, o petista já havia criticado o presidente americano ao dizer que ele foi eleito para governar os Estados Unidos, não "para mandar no mundo".
Em evento também em Minas na última semana, em visita a um acampamento do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra), Lula havia criticado o empresário Elon Musk, aliado de Trump, sem citá-lo diretamente.
"Tem até um dono de uma empresa americana, que é dono de uma dessas empresas muito forte aí, que divulga essas notícias na internet, que ele não quer nem respeitar governo, não quer respeitar Justiça. Ele acha que ele pode tudo. Ele pode tudo no país dele. Aqui no Brasil ele vai ter que respeitar o povo brasileiro", afirmou o presidente em Campo do Meio, no sul de Minas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Donald Trump Estados Unidos Lula Política
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia encontrou em uma casa no bairro Zumbi maconha, cocaína e munições
Jovem é preso por tráfico após tentar fugir da PM e bater moto em Cachoeiro
Uma testemunha contou à PM que o condutor perdeu o controle da direção em uma curva acentuada. O carro bateu em um barranco às margens da pista e capotou diversas vezes
Motorista perde controle em curva e carro capota em Jaguaré
Arrascaeta em Flamengo x Bahia
Flamengo vence Bahia, homenageia Oscar Schmidt e chega à vice-liderança

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados