Lula defenderá soberania, Pix e isenção do IR em pronunciamento do 7 de setembro

Mote das cerimônias do Dia da Independência deste ano, no domingo (7), será "Brasil soberano"

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 15:17

BRASÍLIA - O presidente Lula (PT) gravou um pronunciamento que será veiculado em rede nacional neste sábado (6), na véspera das celebrações do Dia da Independência, em 7 de setembro, com mote da defesa da soberania.

Essa bandeira passou a ser adotada por integrantes do governo federal nas últimas semanas, após ofensiva do governo Donald Trump contra o país com a imposição da sobretaxa de 50% a produtos brasileiros e sanções a autoridades brasileiras.

Segundo auxiliares do petista, no pronunciamento, ele também defenderá o Pix, que virou alvo de ataques da gestão Trump, e citará o projeto que dá isenção ao pagamento de IR (Imposto de Renda) para quem ganha até R$ 5.000, considerada uma das principais propostas do Executivo no Congresso Nacional.

Lula deverá falar novamente em traidores da pátria no pronunciamento de sábado (6) Crédito: Ricardo Stuckert / PR

Em 2024, o petista usou o pronunciamento do 7 de Setembro para criticar o bilionário Elon Musk, dono do X (ex-Twitter), que naquele momento protagonizava uma disputa com o ministro Alexandre de Moraes, do STF. "Nenhum país é de fato independente quando tolerar ameaças à sua soberania. Seremos sempre intolerantes com qualquer pessoa, tenha a fortuna que tiver, que desafie a legislação brasileira. Nossa soberania não está à venda", disse Lula.

Em julho deste ano, o presidente fez um pronunciamento em cadeia nacional sobre o tarifaço anunciado por Trump. Nele, usou termos como "pátria soberana", "defesa da soberania" e "defesa do Brasil" e disse que o país "tem um único dono, o povo brasileiro". Também nesse pronunciamento, o petista criticou políticos que seriam favoráveis à sobretaxa, chamados por ele de "traidores da pátria".

O presidente tem feito duras críticas à atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), um dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), junto ao governo americano por punições a autoridades brasileiros com objetivo de livrar o pai, acusado de golpismo. Por mais de uma ocasião, disse que Eduardo é um traidor da pátria.

Em entrevista à rádio Itatiaia, na semana passada, Lula afirmou que Eduardo "vai passar para a história como o maior traidor da história desse país". Segundo um auxiliar do petista, no pronunciamento deste sábado (6) ele deverá falar novamente em traidores da pátria.

O mote das celebrações do 7 de Setembro deste ano será "Brasil Soberano". A defesa da soberania ganha nova relevância justamente pelo contexto político atual, em meio ao julgamento de Bolsonaro no STF (Supremo Tribunal Federal) e à ofensiva de Trump.

Aliados de Lula dizem que o momento servirá também para o governo reafirmar as bandeiras do patriotismo e da defesa da nação, que nos últimos anos estiveram ligadas ao bolsonarismo. Além do pronunciamento, a previsão é que o presidente participe do desfile cívico-militar em Brasília.

A esquerda se prepara também para realizar manifestações nas capitais brasileiras – mas não há previsão de Lula participar desses atos.

