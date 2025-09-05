Home
Lula defenderá soberania, Pix e isenção do IR em pronunciamento do 7 de setembro

Mote das cerimônias do Dia da Independência deste ano, no domingo (7), será "Brasil soberano"

VICTORIA AZEVEDO

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 15:17

BRASÍLIA - O presidente Lula (PT) gravou um pronunciamento que será veiculado em rede nacional neste sábado (6), na véspera das celebrações do Dia da Independência, em 7 de setembro, com mote da defesa da soberania.

Lula defenderá soberania, Pix e isenção do IR em pronunciamento do 7 de setembro

Essa bandeira passou a ser adotada por integrantes do governo federal nas últimas semanas, após ofensiva do governo Donald Trump contra o país com a imposição da sobretaxa de 50% a produtos brasileiros e sanções a autoridades brasileiras.

Segundo auxiliares do petista, no pronunciamento, ele também defenderá o Pix, que virou alvo de ataques da gestão Trump, e citará o projeto que dá isenção ao pagamento de IR (Imposto de Renda) para quem ganha até R$ 5.000, considerada uma das principais propostas do Executivo no Congresso Nacional.

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Reunião Ministerial.
Lula deverá falar novamente em traidores da pátria no pronunciamento de sábado (6) Crédito: Ricardo Stuckert / PR

Em 2024, o petista usou o pronunciamento do 7 de Setembro para criticar o bilionário Elon Musk, dono do X (ex-Twitter), que naquele momento protagonizava uma disputa com o ministro Alexandre de Moraes, do STF. "Nenhum país é de fato independente quando tolerar ameaças à sua soberania. Seremos sempre intolerantes com qualquer pessoa, tenha a fortuna que tiver, que desafie a legislação brasileira. Nossa soberania não está à venda", disse Lula.

Em julho deste ano, o presidente fez um pronunciamento em cadeia nacional sobre o tarifaço anunciado por Trump. Nele, usou termos como "pátria soberana", "defesa da soberania" e "defesa do Brasil" e disse que o país "tem um único dono, o povo brasileiro". Também nesse pronunciamento, o petista criticou políticos que seriam favoráveis à sobretaxa, chamados por ele de "traidores da pátria".

O presidente tem feito duras críticas à atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), um dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), junto ao governo americano por punições a autoridades brasileiros com objetivo de livrar o pai, acusado de golpismo. Por mais de uma ocasião, disse que Eduardo é um traidor da pátria.

Em entrevista à rádio Itatiaia, na semana passada, Lula afirmou que Eduardo "vai passar para a história como o maior traidor da história desse país". Segundo um auxiliar do petista, no pronunciamento deste sábado (6) ele deverá falar novamente em traidores da pátria.

O mote das celebrações do 7 de Setembro deste ano será "Brasil Soberano". A defesa da soberania ganha nova relevância justamente pelo contexto político atual, em meio ao julgamento de Bolsonaro no STF (Supremo Tribunal Federal) e à ofensiva de Trump.

Aliados de Lula dizem que o momento servirá também para o governo reafirmar as bandeiras do patriotismo e da defesa da nação, que nos últimos anos estiveram ligadas ao bolsonarismo. Além do pronunciamento, a previsão é que o presidente participe do desfile cívico-militar em Brasília.

A esquerda se prepara também para realizar manifestações nas capitais brasileiras – mas não há previsão de Lula participar desses atos.

