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Copa do Mundo

Lula critica seleção brasileira e diz que Alemanha não é invencível

Preso em Curitiba, ex-presidente teve seu comentário sobre a Copa do Mundo da Rússia lido em programa de TV da Grande SP

Publicado em 19 de Junho de 2018 às 01:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2018 às 01:17
Crédito: Ricardo Stuckert
Em seu primeiro comentário sobre a Copa do Mundo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que está preso há dois meses na sede da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, criticou a atuação da seleção brasileira no empate contra a Suíça e disse que a primeira semana do Mundial da Rússia provou que a Alemanha não é invencível.
A coluna de Lula foi enviada à equipe do programa Papo com Trajano, comandado pelo jornalista José Trajano, e lida por um locutor na emissora educativa TVT, sediada em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, e pela Rádio Brasil Atual.
"Treino é treino, jogo é jogo. O jogo de estreia da seleção demonstrou uma máxima do futebol que sempre repetimos. Jogo de Eliminatórias é uma coisa, jogo de Copa do Mundo é outra", declarou o ex-presidente. "Sinceramente, o fato é que não jogamos bem e o adversário fez o que tinha de fazer, que era impedir o jogo do Brasil."
O petista não poupou críticas ao estilo de jogo do adversário da seleção brasileira. "(A Suíça) Marcou forte, de forma muito dura, e não deixou a seleção jogar. Também não deixou o Neymar jogar, fazendo faltas e faltas."
O ex-presidente também se lembrou dos erros de arbitragem que prejudicaram o Brasil - a falta do atacante Zuber em Miranda no lance do gol suíço e o pênalti em Gabriel Jesus -, mas considerou que a seleção não foi a única equipe que decepcionou na primeira semana de Copa.
"Duas coisas ficaram provadas na primeira semana da Copa: a Alemanha não é invencível e, entre os maiores craques, só o Cristiano Ronaldo fez por merecer. O resto é conversa pra mesa de bar", escreveu Lula.
Em janeiro, o ex-presidente foi condenado a 12 anos e um mês de prisão por lavagem de dinheiro no caso da compra de um triplex no Guarujá e, em abril, foi preso. Mesmo ainda detido, ele pretende se candidatar à Presidência da República. No entanto, poderá ser barrado pela Lei da Ficha Limpa.

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