Lula cita fascismo, 'assassinos' da pandemia e Master para atacar Flávio em primeiro ato do 2º turno

Lula tenta uma virada sem precedentes nas eleições presidenciais. Desde a redemocratização, nunca um candidato que terminou o primeiro turno na segunda colocação conseguiu vencer na etapa final.





No primeiro turno, realizado no domingo (4), o petista obteve 45,2% dos votos válidos, enquanto o adversário alcançou 47%.





Agora, o presidente se prepara para o segundo turno, que ocorrerá em 25 de outubro. Nos primeiros dias após o primeiro turno, a campanha se reuniu para reorganizar a estratégia, que agora focará em uma maior presença nas redes sociais e um discurso mais duro sobre segurança pública e a crise envolvendo o Banco Master e o STF (Supremo Tribunal Federal).





O chefe do Executivo participou do ato em Ceilândia ao lado do candidato ao governo do Distrito Federal, Leandro Grass (PT). Ex-presidente do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), Grass também disputará o segundo turno.





Em seu discurso, Lula também fez menção à crise do BRB (Banco de Brasília) e ao Banco Master. Destacou que o país não pode ser governado por aqueles que "roubaram R$ 12 bilhões do BRB" e pediu voto para Grass.





O candidato do PT obteve 34,47% dos votos válidos, contra a atual governadora Celina Leão (PP). Como mostrou pesquisa Datafolha divulgada na quinta (8), Celina lidera as intenções de voto para continuar chefiando o Executivo do DF, com 55% das menções ante 37% do petista.





Celina era vice do então governador, Ibaneis Rocha (MDB), quando o BRB tentou comprar o Master. Segundo investigações, o BRB comprou R$ 12,2 bilhões em créditos falsificados do banco de Daniel Vorcaro. O tamanho do prejuízo, no entanto, ainda não foi divulgado.





Durante a campanha, a atual governadora repetiu que não se envolveu com a operação. Porém, diálogos obtidos pela reportagem mostram mensagens em que Vorcaro disse que Celina não ficou de fora da negociação e que se tratava de um "jogo para se preservar na política".