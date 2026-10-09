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Eleições 2026

Governo 'faz uso eleitoreiro' da Petrobras, diz Flávio Bolsonaro

Candidato à Presidência pelo PL afirma que a política de preços dos combustíveis da estatal "vai jogar uma bomba" nos consumidores

Publicado em 09 de Outubro de 2026 às 15:17

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

09 out 2026 às 15:17

BRASÍLIA - O candidato à Presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro, criticou nesta sexta-feira (9) o que considera "uso eleitoreiro" da Petrobras. Ao falar com a imprensa após encontro com lideranças políticas em um clube na Ilha do Itanhangá, na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio, Flávio afirmou que a política de preços dos combustíveis da estatal "vai jogar uma bomba" nos consumidores.

"O Lula está usando a Petrobras. Deu um subsídio de aproximadamente R$ 2,00 no preço do diesel. Sabe quando acaba esse subsídio? No dia 25 de outubro. No dia seguinte à eleição, o preço do diesel nas bombas já pode subir em torno de R$ 2,00", disse.

Brazilian presidential candidate Flavio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro negou qualquer intenção de privatizar a Petrobras Pilar Olivares/Reuters

Nesta sexta, o Ministério da Fazenda anunciou que vai ampliar e prorrogar a desoneração da gasolina, desonerar o etanol hidratado, ampliar a subvenção ao etanol e ampliar a subvenção ao diesel para conter a escalada de preços dos combustíveis com a guerra no Irã. O governo também anunciou que vai zerar a tributação federal cobrada sobre a gasolina. 


A medida será válida por um período de um mês e, segundo o governo, será mantida a premissa de "neutralidade fiscal". A possibilidade de aumento dos combustíveis após a subvenção existe, mas o valor efetivo para o consumidor ainda depende de como ocorrerá o fim da medida,das condições do mercado, dos custos de distribuição e do repasse realizado pelos postos.

Privatização da Petrobras

Questionado sobre a possibilidade de privatizar a estatal, o candidato negou qualquer intenção. "É boataria. O PT jogou uma boataria atrás da outra", afirmou. Ele também evitou comentar possíveis nomes para comandar a estatal num eventual mandato.

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