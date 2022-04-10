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Ex-governador do RS

Luciano Huck diz que Eduardo Leite é seu candidato à Presidência

O apresentador afirmou ainda que espera que o pré-candidato à Presidência fuja da "arapuca" de não focar em discutir seu programa de governo durante a campanha eleitoral
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

10 abr 2022 às 13:31

Publicado em 10 de Abril de 2022 às 13:31

O apresentador de TV Luciano Huck disse que seu candidato este ano é o ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB). "Meu candidato está nessa sala", disse ele durante painel na Brazil Conference, se referindo a Leite. O apresentador afirmou ainda que espera que o pré-candidato à Presidência fuja da "arapuca" de não focar em discutir seu programa de governo durante a campanha eleitoral. "Isso me incomoda um pouco no debate eleitoral esse ano, que é só ficar debatendo os conchavos políticos. Não discutimos programa, agenda", disse.
O apresentador Luciano Huck
O apresentador Luciano Huck Crédito: TV Globo/Reprodução
Huck afirmou ainda que o Brasil perdeu a capacidade de liderar qualquer conversa internacional. "Fomos referência de arte, referência de tanta coisa e hoje não somos referência de nada", lamentou. Depois, disse que tem esperanças que o País se torne "a maior potência verde do planeta".

RENDA BÁSICA

O debate na Brazil Conference tinha o objetivo de discutir formas de combater a pobreza. Os painelistas disseram que instituir um programa de renda básica universal seria uma ferramenta importante para superar o quadro de desigualdade. O padre Julio Lancelotti defendeu que uma iniciativa do tipo fosse adotada de forma escalonada, priorizando grupos mais vulneráveis. "A renda básica é dinheiro no bolso, é garantia, é autonomia, é vida com liberdade", afirmou.
O secretário de Educação do Rio de Janeiro Renan Ferreirinha disse que a adoção de um programa de renda básica universal é "factível".
O presidente da ONG G10 Favelas, Gilson Rodrigues, opinou que para diminuir a desigualdade "também é necessário criar oportunidades de empreender."

EVENTO

A Brazil Conference realiza neste domingo, a partir das 11h45, sabatinas com os presidenciáveis Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB) e João Doria (PSDB). Também apontado como postulante ao Planalto, Eduardo Leite (PSDB) participa de debate sobre economia.
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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