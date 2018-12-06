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Pernambuco

Último trecho da Transposição do São Francisco será inaugurado em 2018

Com a finalização das obras, as águas do Velho Chico devem chegar ao estado até o fim de fevereiro de 2019

Publicado em 05 de Dezembro de 2018 às 21:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2018 às 21:50
Transposição do Rio São Francisco Crédito: Divulgação | Ministério de Integração Nacional
O último trecho das obras de Transposição do Rio São Francisco, localizado em Salgueiro, em Pernambuco, deverá ser entregue na semana do Natal. O anúncio foi feito pelo ministro da Integração Nacional, Pádua Andrade, na manhã desta quarta-feira (05) durante reunião com o governador do Ceará, Camilo Santana.
Com a finalização desse trecho, que faz parte do Eixo Norte e passa pelos municípios de Penaforte, Jati Brejo Santo e Barro, as águas do Velho Chico devem chegar ao estado até o fim de fevereiro de 2019, mês que abre a chamada quadra chuvosa (período de quatro meses em que ocorre o maior volume de chuva do ano).
Para nós, essa é uma notícia importantíssima porque é a garantia de segurança hídrica. Com essa indefinição da quadra chuvosa, já será liberada as águas da última estação de bombeamento, em Salgueiro, a partir de dezembro, comemorou Santana.
As vazões excedentes da transposição serão transferidas para os açudes Castanhão e Orós, os dois maiores reservatórios do Ceará, via Cinturão das Águas, uma obra do governo do estado para a distribuição das águas do Rio São Francisco.
O trecho I do Cinturão das Águas possui quase 150 quilômetros e visa beneficiar diretamente mais de um milhão de pessoas em 18 municípios do Sul cearense. Também durante a reunião, Andrade anunciou a liberação de R$ 43 milhões para essa obra.

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