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Live de Bolsonaro derrubada pelo Facebook é absurda e grotesca, diz presidente de conselho de Saúde

Bolsonaro fez associação sem base científica entre vacinação contra a Covid e Aids durante transmissão ao vivo

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 13:25

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 out 2021 às 13:25
Bolsonaro em live transmitida em sua página no Facebook
Bolsonaro durante live transmitida em sua página no Facebook Crédito: Reprodução/arquivo
Para Carlos Lula, presidente do Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde), a live em que Jair Bolsonaro leu uma suposta notícia que alertava que "vacinados [contra a Covid] estão desenvolvendo a síndrome da imunodeficiência adquirida [Aids]" foi absurda, trágica, falsa, mentirosa e grotesca.
"Mais do que isso, ela impõe um ônus aos portadores de HIV. Mais um capítulo lamentável dessa sucessão de absurdos do presidente durante o enfrentamento da pandemia", completa Lula, que é secretário de Saúde do governo do Maranhão.
Na noite deste domingo (24), o Facebook tirou do ar o vídeo da live, originalmente transmitida na quinta-feira (21). O vídeo não está mais disponível nem no Facebook nem no Instagram.

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Após a gravação divulgada por Bolsonaro, médicos e especialistas reagiram e disseram que a associação entre o imunizante contra o coronavírus e a transmissão do HIV, o vírus da Aids, é falsa e inexistente.
Jamal Suleiman, infectologista do Instituto de Infectologia Emilio Ribas, destacou que as vacinas da Covid não utilizam nenhum fragmento de HIV em sua composição.
Além disso, enfatizou, são doenças com transmissões completamente diferentes. Enquanto o HIV é transmitido por meio de relações sexuais e compartilhamento de seringas, o novo coronavírus que causa a Covid se espalha por meio da respiração.
"O presidente tem uma fixação anal e precisa ir para o divã", comenta Suleiman. "Ao dizer isso, o presidente coloca em xeque o PNI [Programa Nacional de Imunização]."

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