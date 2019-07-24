Home
>
Brasil
>
Lista do Não Me Perturbe já tem cerca de 1,5 milhão de inscritos

Lista do Não Me Perturbe já tem cerca de 1,5 milhão de inscritos

Serviço bloqueia ligações indesejadas de telemarketing

Agência Brasil

Publicado em 24 de julho de 2019 às 00:10

 - Atualizado há 6 anos

O site Não me Perturbe já tem cerca de 1,5 milhão de pedidos de bloqueio de ligações indesejadas de serviços de telecomunicações Crédito: Gabriel Lordêllo

O site Não me Perturbe já tem cerca de 1,5 milhão de pedidos de bloqueio de ligações indesejadas de serviços de telecomunicações. A iniciativa é das operadoras de telecomunicações e atende a uma determinação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Recomendado para você

Cruz-Maltino sofre gol no primeiro tempo, mas vira na etapa final com Rayan e Vegetti

Vasco vence Fluminense no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil

Presa na Itália desde julho, deputada aguarda processo de extradição ao Brasil; parlamentar foi condenada à perda de mandato pelo STF, mas deputados votaram para salvá-la

Moraes anula votação que salvou Zambelli e manda Motta dar posse a suplente

A denúncia foi feita por outro homem que também mantinha um relacionamento com a mãe da criança; os indícios dos abusos estavam no celular da mãe

Casal é preso por abusar e filmar criança de 3 anos em SP

O site é um canal no qual podem se cadastrar pessoas que não desejam mais receber chamadas de telemarketing dos serviços de telefonia, de dados e de TV paga. Para deixar de receber essas chamadas, o consumidor deve preencher o formulário de inscrição na plataforma.

A suspensão das chamadas pelas empresas de telecomunicações ocorrerá em até 30 dias, contados da data do cadastramento. A lista é única e agrega as principais empresas do setor: Algar, Claro/Net, Nextel, Oi, Sercomtel, Sky, TIM e Vivo.

Segundo a Anatel, se uma pessoa solicitar a sua inclusão na lista do Não me Perturbe e continuar recebendo ligações de oferta de bens e serviços de telecomunicações, pode ligar para o número 1331 e fazer uma reclamação. As sanções podem variar de advertência a multa de até R$ 50 milhões.

RECLAMAÇÕES

De acordo com a agência reguladora, de janeiro de 2016 a junho de 2019, foram registradas 86.493 reclamações referentes a ligações indesejadas. Segundo a Anatel, a lista do Não me perturbe vale para todo o Brasil e não substitui os cadastros geridos por Procons em algumas Unidades da Federação.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais