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Política

Lira pede que Felipe Neto seja investigado por injúria após ser chamado de 'excrementíssimo'

Youtuber insultou o presidente da Câmara dos Deputados durante uma agenda da Casa nesta terça-feira, 23; o influenciador nega que tenha tido a intenção de ofender o deputado
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 abr 2024 às 06:55

Publicado em 26 de Abril de 2024 às 06:55

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), acionou a Polícia Legislativa após o influenciador e youtuber Felipe Neto chamá-lo de "excrementíssimo" durante uma sessão da Casa realizada nesta terça-feira, 23. No ofício, enviado no mesmo dia, o alagoano determinou que Neto seja investigado por injúria. O influenciador nega que tenha tido a intenção de ofender a honra do parlamentar.
O influenciador participou virtualmente do simpósio "Regulação de Plataformas Digitais e a urgência de uma agenda". A reunião discutiu uma posição mais efetiva do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao PL 2630/2020, mais conhecido como PL das Fake News.
O youtuber Felipe Neto
O youtuber Felipe Neto Crédito: Instagram/@felipeneto
Em discurso, Felipe Neto defendeu que a regulação das redes sociais deve ser feita após uma discussão popular. Em seguida, ele atacou Lira, chamando-o de "excrementíssimo".
"É preciso, fundamentalmente, que a gente altere a percepção em relação ao que é um projeto de lei como era o 2.630. Que foi, infelizmente, triturado pelo excrementíssimo Arthur Lira. Se não tivermos o povo do nosso lado, os deputados não vão votar, a gente já sabe como funciona", afirmou o influenciador.
A "trituração" citada por Felipe Neto faz referência à decisão de Lira de criar um grupo de trabalho para discutir fake news e regulação das redes sociais, mas sem a relatoria do deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), que está à frente do texto do PL 2630/2020. O alagoano declarou, no último dia 9, que a proposta relatada por Orlando está "contaminada" e "não ia a canto nenhum".
No ofício enviado por Lira à Polícia Legislativa, o presidente da Câmara afirma que Felipe Neto "proferiu expressões injuriosas" contra ele e pede que a corporação adote "providências cabíveis".
"Nesse contexto, considerando que os fatos acima relatados podem configurar a prática de crimes contra a honra, ocorridos nas Dependências da Câmara dos Deputados, determino a adoção das providências cabíveis, no que tange à competência dessa Polícia Legislativa", completou o presidente da Câmara.
Felipe Neto disse que não teve a intenção de ofender Lira
Felipe Neto usou as redes sociais nesta quinta-feira, 25, para responder à abertura do inquérito pela Polícia Legislativa. O influenciador disse que não conhece o presidente da Câmara pessoalmente, mas que considera que as "suas ações e inações são, em grande parte, nocivas e extremamente reprováveis".
"Minha intenção, ao citar "excrementíssimo", foi claramente fazer piada com a palavra "excelentíssimo", uma opinião satírica, jocosa, evidentemente sem intenção de ofensa à honra", afirmou o influenciador.

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