Liesa decide não rebaixar Grande Rio e Império Serrano

O Conselho da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro decidiu na noite desta quarta-feira (28) que as escolas de samba Império Serrano, que ficou em 13º lugar, e Grande, no 12º, não serão rebaixadas para a Série A e irão permanecer no Grupo Especial para 2019, que, agora, terá 14 escolas na disputa pelo título.