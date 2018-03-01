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Carnaval do Rio

Liesa decide não rebaixar Grande Rio e Império Serrano

Escolas desfilarão no Grupo Especial em 2019

Publicado em 01 de Março de 2018 às 01:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2018 às 01:20
Desfile das escolas de samba do RJ: Império Serrano Crédito: FABIO TAVARES/Liesa
O Conselho da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro decidiu na noite desta quarta-feira (28) que as escolas de samba Império Serrano, que ficou em 13º lugar, e Grande, no 12º, não serão rebaixadas para a Série A e irão permanecer no Grupo Especial para 2019, que, agora, terá 14 escolas na disputa pelo título.
"Foi um mérito dessas duas escolas, que fizeram um carnaval belíssimo", disse o presidente da São Clemente, Renato Almeida Gomes, o Renatinho, em entrevista ao site Sambarazzo.
 

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