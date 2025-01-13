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R$ 130 milhões

Leiloadas, joias do tráfico financiarão políticas públicas. Entenda

Valor foi obtido em 459 pregões de itens de luxo como bolsas, automóveis e joias. A maior parte desse valor foi retirada de grupos ligados ao tráfico de drogas
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

13 jan 2025 às 08:25

Publicado em 13 de Janeiro de 2025 às 08:25

Joias apreendidas foram leiloadas e financiarão projetos de combate às drogas
Joias apreendidas foram leiloadas e financiarão projetos de combate às drogas Crédito: Reprodução/Agência Gov
Em 2024, a venda de bens apreendidos — como barras de ouro, imóveis, joias, bolsas de luxo, automóveis, aeronaves e embarcações — arrecadou R$ 133.748.643 para serem revertidos em políticas públicas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).
O valor foi obtido em 459 leilões promovidos pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad). A maior parte do montante – R$ 95.445.015 – é proveniente da venda de itens retirados de grupos ligados ao tráfico de drogas.
Segundo a diretora de Ativos e Justiça (DGA) da Senad, Tatiane Almeida, o valor arrecadado é destinado, principalmente, ao Fundo Nacional Antidrogas (Funad). “Por um lado, quando tiramos os bens das organizações criminosas, diminuímos a força delas. Por outro, os leilões permitem reaparelhar polícias, fazer políticas públicas de prevenção e reforçar a segurança pública. É um ciclo virtuoso”, declara Tatiane.
De acordo com a coordenadora-geral de Ativos da Senad, Natália Rosa Chaves, também recebem recursos o Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades-Fim da Polícia Federal (Funapol) e o Fundo Penitenciário Nacional (Funpen). A Senad é responsável pela gestão, em favor da União, dos ativos apreendidos e perdidos em decorrência do tráfico de drogas e de crimes conexos.

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