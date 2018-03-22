Lei que beneficia produtores de queijo e embutidos é aprovada

Selos concedidos pelos Estados terão força federal, permitindo a circulação dos produtos por todo o País Crédito: Reprodução/Pixabay

O comércio pelo País de produtos de origem animal de pequenos produtores, como queijos e embutidos, ganhou força na última terça-feira (20) com a aprovação na Câmara de um projeto de lei que flexibiliza a sua inspeção. O texto, que ainda precisa ser aprovado pelo plenário do Senado, faz com que os selos concedidos pelos Estados tenham força federal, permitindo a circulação dos produtos por todo o País.

Assim, o burocrático SIF (selo do Serviço de Inspeção Federal) seria usado apenas nas transações de exportação. Hoje, o SIF causa dor de cabeça em muitos pequenos produtores, que chegam a levar dois anos perseguindo regras para obter a certificação. Com o projeto de lei, os selos municipais também serão beneficiados e ganharão força de selo estadual.

A legislação federal cria ambiente para linha de montagem, que aumenta o rigor, privilegia as grandes indústrias e tira o pequeno do mercado. O que tem a ver a altura da parede (uma das normas observadas pela inspeção) com a qualidade do queijo?, indaga o deputado e produtor rural Evair de Melo (PV-ES), autor do projeto de lei 3859/2015, que foi aprovado na Câmara.

O episódio de apreensão de queijos e embutidos artesanais no estande da chef Roberta Sudbrack no Rock In Rio, em setembro do ano passado, acendeu o debate em todo o País. Na ocasião, 80 kg de queijos e 80 kg de embutidos dentro da validade foram apreendidos porque não possuíam justamente o SIF, mas apenas selos estaduais (de outros Estados que não o Rio de Janeiro).

Paladar aproveitou o assunto quente na arena e convocou, em novembro, um debate em que colocou lado a lado produtores e fiscais, integrantes de ONGs e governo. Um dos resultados do encontro foi o secretário de Fiscalização do Ministério da Agricultura, Luis Rangel, ter proposto a formação de uma Câmara Setorial para Produtos Artesanais, que ainda não foi para a frente.

Hoje, apenas alguns produtores de queijo da Serra da Canastra conseguem vender seu produto fora do Estado apenas com selo estadual (sem o SIF). Com a nova lei, todos os outros produtores serão beneficiados. No Espírito Santo, o deputado autor do projeto de lei aponta para uma tradição local, o embutido socol, feito de porco, que dificilmente sai do Estado.

O Brasil tem que fazer guerrilha, para sair das commodities e vender conceito. A legislação (de inspeção) é de 1950. O que na sua casa é de 1950, a não ser seus pais?, provoca o deputado, também produtor rural da cidade Venda Nova do Imigrante (ES).

O secretário de Fiscalização do Ministério da Agricultura, Luis Rangel, diz ver o projeto de lei com bons olhos. O que o deputado fez foi provocar o Executivo com um anseio da sociedade. É um pleito antigo de o produtor ter reconhecimento nacional.

Para ele, não importa se o selo é nacional ou estadual, mas se a produção segue as regras sanitárias. As regras são para perseguir a segurança sanitária. Produtos de origem animal apresentam maiores riscos. E o pequeno produtor muitas vezes não consegue mitigar esses riscos (para que doenças não se espalhem pelo País), diz Rangel, que participou do debate do Paladar no ano passado.

Pequenos produtores de todo o País, que seguem métodos tradicionais de preparo, não compactuam com a ideia de Rangel de que não conseguem mitigar os riscos, ao contrário, defendem, inclusive, o sistema de auto-gestão de processo em vários casos, como queijos e embutidos artesanais, nos moldes de como se faz no exterior, especialmente com os queijos na França.

A agente de fiscalização da Covisa (vigilância sanitária municipal de São Paulo) Andrea Boanova está otimista e acha que a lei vem para ajudar todo o processo. Para ela, o selo municipal seria o mais importante, por estar mais perto do produtor, que agora ganha o upgrade para vender no seu Estado inteiro.

Com o selo municipal, há o facilitador de o pequeno produtor estar próximo, poder acompanhar melhor o processo, esperar as adequações, diz ela, que também participou do debate do Paladar no fim do ano passado.

Segundo ela, o problema da flexibilização da lei reside nos centros urbanos, como a capital paulista, onde o selo municipal não é emitido - e a Covisa apenas faz uma ação complementar, para acompanhar os processos. Não temos competência para emissão de selo. E acho que todo município deveria ter selo de inspeção municipal. Acho que aqui (em São Paulo) continuaremos tendo problema, porque a inspeção estadual não dá conta.