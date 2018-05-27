Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Latam usa avião de grande porte para levar querosene a Brasília
GREVE DOS CAMINHONEIROS

Latam usa avião de grande porte para levar querosene a Brasília

Companhia usou um Boeing 777 para carregar por conta própria 40 toneladas de querosene

Publicado em 26 de Maio de 2018 às 21:56

Redação de A Gazeta

26/05/2018 - Boeing 777 da Latam Crédito: Reprodução/Youtube
A companhia aérea Latam usou uma aeronave de grande porte, um Boeing 777, para carregar por conta própria combustível de São Paulo para Brasília. O avião levou 40 toneladas de querosene de aviação que será retirado dos tanques do Boeing 777 para, então, abastecer outros aviões da empresa que estão parados na capital federal.
"A aeronave seguiu para Brasília carregada com 40 toneladas adicionais de combustível, que será 'destanqueado' para abastecer outras aeronaves. A companhia trabalha para minimizar os impactos da restrição de abastecimento de combustível", cita a companhia aérea em nota.
Na ida, o Boeing 777 também levou 385 passageiros que esperavam entre Guarulhos e Brasília e, na volta, outros 385 pessoas entre a capital federal e o aeroporto paulista.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados