Latam usa avião de grande porte para levar querosene a Brasília

A companhia aérea Latam usou uma aeronave de grande porte, um Boeing 777, para carregar por conta própria combustível de São Paulo para Brasília. O avião levou 40 toneladas de querosene de aviação que será retirado dos tanques do Boeing 777 para, então, abastecer outros aviões da empresa que estão parados na capital federal.
"A aeronave seguiu para Brasília carregada com 40 toneladas adicionais de combustível, que será 'destanqueado' para abastecer outras aeronaves. A companhia trabalha para minimizar os impactos da restrição de abastecimento de combustível", cita a companhia aérea em nota.
Na ida, o Boeing 777 também levou 385 passageiros que esperavam entre Guarulhos e Brasília e, na volta, outros 385 pessoas entre a capital federal e o aeroporto paulista.