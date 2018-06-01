Lanchonete mineira lança coxinha de 530g para o Dia dos Namorados

Uma rede de lanchonetes de Belo Horizonte preparou uma surpresa especial para o Dia dos Namorados: uma coxinha em formato de coração de 530 gramas, recheada com frango e catupiry. Os fãs de coxinha vão poder levar o "crush" para comer o salgado temático na capital mineira a partir da próxima quarta-feira (6).
A novidade custa R$ 14 e deve ser vendida ao longo de todo o mês de junho. Nas redes sociais da Lanches Big-Tê, internautas foram à loucura com o salgado e até quem está solteiro se empolgou com a novidade.
"Para as amigas também pode né?" comentou uma internauta.
"Ficou tão bonitinho, dá vontade de colocar num quadro", disse outra internauta.
"Nem namorada eu tenho para marcar, mas vou comer sozinho", brincou um internauta.