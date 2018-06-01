Lanchonete mineira lança coxinha de 530g para o Dia dos Namorados

Coxinha em formato de coração para o Dia dos Namorados Crédito: Reprodução/Instagram

Uma rede de lanchonetes de Belo Horizonte preparou uma surpresa especial para o Dia dos Namorados: uma coxinha em formato de coração de 530 gramas, recheada com frango e catupiry. Os fãs de coxinha vão poder levar o "crush" para comer o salgado temático na capital mineira a partir da próxima quarta-feira (6).

A novidade custa R$ 14 e deve ser vendida ao longo de todo o mês de junho. Nas redes sociais da Lanches Big-Tê, internautas foram à loucura com o salgado e até quem está solteiro se empolgou com a novidade.

"Para as amigas também pode né?" comentou uma internauta.

"Ficou tão bonitinho, dá vontade de colocar num quadro", disse outra internauta.