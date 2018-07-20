Lançamento de chapa de Doria vira ato de apoio do Centrão a Alckmin Crédito: Reprodução

Dirigentes do Centrão, bloco de partidos que negocia em conjunto o apoio na eleição presidencial, transformaram o evento de oficialização do deputado Rodrigo Garcia (DEM) como vice do ex-prefeito paulistano João Doria (PSDB), na disputa ao governo de São Paulo, num ato de apoio ao pré-candidato tucano à Presidência da República nas eleições de 2018, Geraldo Alckmin.

Estiveram presentes o presidente nacional do DEM, o prefeito de Salvador, ACM Neto, e o deputado e ex-ministro Mendonça Filho (DEM-PE); o presidente do PRB, Marcos Pereira, o ministro das Comunicações Gilberto Kassab, presidente do PSD, e o deputado federal Guilherme Mussi, dirigente do PP em SP, além de outras lideranças do Centrão.

"Estivemos ao lado do PSDB desde o governo FHC para obter conquistas que perduram até hoje. Hoje estamos mais uma vez ao lado do PSDB, não apenas para desenhar o futuro de São Paulo, mas quem sabe o futuro do nosso Brasil", disse ACM Neto, que sentou ao lado do governador, o que não era esperado inicialmente. "Na próxima semana vamos anunciar o caminho do Centrão. Temos tido conversas produtivas e promissoras com Alckmin. O que sei é que o Estado de São Paulo vai liderar a construção do futuro ao lado de todos nós", emendou.

Ex-ministro da Educação do governo Temer, Mendonça Filho (PE) chamou Alckmin de "futuro presidente". "Tenho convicção de que esse grupo trilhará a direção que não será de abandono do Brasil, e tenho a certeza que a melhor pessoa para isso é o nosso futuro presidente, Geraldo Alckmin", afirmou.

"Se depender de nós estaremos ao lado de Alckmin. Sei que as conversas estão muito avançadas e que ACM Neto, em nome de todos, vem conduzindo bem essa aliança", disse Garcia.

Representando o PP, o deputado Guilherme Mussi, disse que a bancada tem feito um "trabalho incansável para apoiar o governador", mas que a decisão está com o presidente da sigla, Ciro Nogueira.

"Estamos muito próximos de consolidar o apoio ao Alckmin. Mas os dirigentes não podem decidir sem antes validar com a base", disse ACM. Acredito que estamos no último passo dessa longa caminhada.