Laje desaba em casa de família em Salvador e mata três, incluindo padre Carlos Augusto

O religioso participava de um encontro na residência de familiares quando a estrutura desabou; as causas do desabamento ainda estão sendo investigadas

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 15:23

Carlos Augusto da Cruz Silva, de 45 anos, atuava como Vigário Episcopal para o Serviço da Caridade e era pároco da Paróquia Santos Cosme e Damião Crédito: Reprodução | Redes sociais

A laje de uma casa desabou na noite deste sábado, 8, durante uma cerimônia religiosa no bairro da Mata Escura, em Salvador. Três pessoas morreram e outras dez ficaram feridas. Entre as vítimas fatais está o padre Carlos Augusto da Cruz Silva, de 45 anos, que atuava como Vigário Episcopal para o Serviço da Caridade e era pároco da Paróquia Santos Cosme e Damião. O religioso participava de um encontro na residência de familiares quando a estrutura desabou, de acordo com informações divulgadas pela igreja.

As outras duas vítimas ainda não tiveram seus nomes divulgados. Em nota, a Arquidiocese de Salvador lamentou a morte do padre e das demais vítimas, afirmando que "se une em oração pelos familiares, amigos e por todos os atingidos por esse trágico acontecimento". O governador Jerônimo Rodrigues (PT) expressou solidariedade e informou que o governo estadual acompanha o caso, oferecendo apoio e assistência às famílias. As causas do desabamento ainda estão sendo investigadas.

