Laje cede e esmaga carros em prédio de área nobre no DF

O piso da garagem de um edifício residencial cedeu e esmagou 25 veículos na manhã deste domingo (4), em Brasília, no Distrito Federal. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, ninguém ficou ferido. O acidente ocorreu no Bloco C 210 da Asa Norte, região nobre da capital.
Os bombeiros foram acionados às 6h30 e constataram que uma parte da laje, coberta com uma camada de terra e um gramado, cedeu e destruiu os veículos. Três cães farejadores percorreram a garagem e confirmaram que não havia vítimas.
O prédio foi parcialmente interditado pela Defesa Civil. Houve rompimento de encanamentos e a energia foi interrompida. Os moradores do edifício, construído há cerca de 40 anos, foram orientados a não usarem os elevadores. Ainda há alerta de possíveis desabamentos, já que apenas uma parte da laje caiu. No entanto, não há risco de o edifício desabar.
Uma viatura dos Bombeiros permaneceu na região para auxiliar em caso de novos incidentes. Um estudo será feito para identificar as causas da queda, mas informações preliminares indicam que as fortes chuvas do fim de semana podem ter causado o desabamento.