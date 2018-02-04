Laje cede e esmaga carros em prédio de área nobre no DF

Crédito: Corpo de Bombeiros | Divulgação

O piso da garagem de um edifício residencial cedeu e esmagou 25 veículos na manhã deste domingo (4), em Brasília, no Distrito Federal. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, ninguém ficou ferido. O acidente ocorreu no Bloco C 210 da Asa Norte, região nobre da capital.

Os bombeiros foram acionados às 6h30 e constataram que uma parte da laje, coberta com uma camada de terra e um gramado, cedeu e destruiu os veículos. Três cães farejadores percorreram a garagem e confirmaram que não havia vítimas.

O prédio foi parcialmente interditado pela Defesa Civil. Houve rompimento de encanamentos e a energia foi interrompida. Os moradores do edifício, construído há cerca de 40 anos, foram orientados a não usarem os elevadores. Ainda há alerta de possíveis desabamentos, já que apenas uma parte da laje caiu. No entanto, não há risco de o edifício desabar.