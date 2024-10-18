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Em São Paulo

Ladrões matam policial durante tentativa de roubo de moto BMW

Vítima estava a 15 minutos de casa quando foi abordada por quatro criminosos; PM à paisana reagiu, foi baleado e morreu no local
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 out 2024 às 07:33

Publicado em 18 de Outubro de 2024 às 07:33

Um policial militar de 34 anos que estava à paisana foi morto na noite de quarta-feira, 16, durante tentativa de assalto praticada na Rodovia Anhanguera, em Campinas, no interior de São Paulo. Segundo a polícia, ele reagiu e foi alvejado pelos assaltantes. O agente integrava o Comando de Operações Especiais (COE) e estava a cerca de 15 minutos de casa, pilotando uma moto BMW modelo F 800 GS.
Juan Comitre de Mello foi abordado por quatro ladrões, em duas motos, quando trafegava pelo km 105 da rodovia, na altura do Jardim Aparecida, no sentido interior. Assaltantes e vítima pararam na pista da direita da rodovia.
Momento em que o policial é alvejado, em imagem de câmera de vigilância da rodovia Anhanguera
Momento em que o policial é alvejado, em imagem de câmera de vigilância da rodovia Anhanguera Crédito: Câmera de segurança da Rodovia Anhanguera
O policial teria reagido, e foi alvejado com dois tiros na região do tórax. Ele caiu ferido e foi atendido pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), que constatou a morte no local.
Os quatro assaltantes abandonaram as motos que usavam e fugiram a pé, sem levar nada. As motos dos assaltantes (uma Kawasaki Z400 e uma Honda 650, ambas adulteradas) e a arma do policial foram apreendidas.
O caso foi registrado como homicídio e tentativa de roubo no plantão da 2ª Delegacia Seccional de Campinas. Os quatro assaltantes estão sendo procurados - a polícia não informou se já foram identificados.
Nesta quinta-feira, 17, um rapaz de 18 anos foi preso no Jardim São Marcos, em Campinas, e segundo a polícia confessou ter ajudado um dos quatro assaltantes. Com ele, foi apreendido um revólver calibre 32.
O policial foi  sepultado nesta quinta-feira, em Paulínia, também no interior paulista.

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