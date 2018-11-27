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  • Justiça mantém prisão preventiva de ex-diplomata acusado de agredir atriz
Medida protetiva

Justiça mantém prisão preventiva de ex-diplomata acusado de agredir atriz

Defesa de Thompson-Flores havia pedido o relaxamento da prisão

Publicado em 27 de Novembro de 2018 às 15:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2018 às 15:01
A atriz Cristiane Machado, à direita, no casamento com Sergio Schiller Thompson-Flores Crédito: Reprodução
A Justiça manteve a prisão preventiva do empresário Sérgio Schiller Thompson-Flores, acusado de agredir sua ex-mulher, a atriz Cristiane Machado. O advogado Raphael Mattos, que defende o ex-diplomata, havia pedido o relaxamento da prisão. O argumento dele é que Thompson-Flores e a ex-mulher descumpriram a medida protetiva:
 Foi Cristiane que, depois da decisão judicial, procurou por Sérgio. Ela estava doente, meu cliente foi ao seu socorro e os dois acabaram retomando o casamento.
>Ex-diplomata que agrediu atriz se entrega e é levado para presídio
A Justiça, no entanto, considerou que o pedido deveria ser indeferido para garantir a integridade física da atriz. Thompson-Flores teve a prisão preventiva decretada após descumprimento de uma medida protetiva, que o obrigava a ficar distante de Cristiane. Ele está preso desde o domingo, quando se entregou na 28ª DP (Campinho) , e foi transferido na segunda-feira para o presídio Frederico Marques, em Benfica.
No último dia 31, ele foi flagrado por câmeras escondidas agredindo e ameaçando a atriz. Nesta segunda, ao tomar conhecimento da prisão do ex-marido, Cristiane disse que foi dado um passo importante, mas afirmou que ainda se sente insegura:
 Eu estou devastada fisicamente e psicologicamente. Continuo com medo porque ele é poderoso. Disse que, se eu o denunciasse, iria me matar  contou Cristiane, cujo advogado, Sylvio Guerra, apresentou à Justiça um pedido de escolta policial para ela.
Thompson-Flores ingressou no Instituto Rio Branco em 1982. Quatro anos depois, foi designado para a Embaixada de Washington, de onde voltou em 1990. No ano seguinte, foi cedido ao Ministério da Fazenda e, depois, à Financiadora de Inovação e Pesquisa (Finep). Em 2000, abandonou a carreira diplomática.
Neste último domingo, o programa "Fantástico", da TV Globo, exibiu nova reportagem em que Cristiane afirmou que, mesmo foragido e proibido pela Justiça de se aproximar, o marido ainda tentatva obter informações sobre sua rotina, e que ele teria telefonado para o caseiro para se informar sobre os passos da atriz. O "Fantástico" informou que, através de nota, os advogados de Thompson Flores negaram que o ex-diplomata tenha telefonado para o caseiro para perguntar sobre Cristiane, mas para saber sobre a sua casa, os seus bens e os animais de estimação.

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