Justiça mantém prisão preventiva de ex-diplomata acusado de agredir atriz

A atriz Cristiane Machado, à direita, no casamento com Sergio Schiller Thompson-Flores Crédito: Reprodução

A Justiça manteve a prisão preventiva do empresário Sérgio Schiller Thompson-Flores, acusado de agredir sua ex-mulher, a atriz Cristiane Machado. O advogado Raphael Mattos, que defende o ex-diplomata, havia pedido o relaxamento da prisão. O argumento dele é que Thompson-Flores e a ex-mulher descumpriram a medida protetiva:

 Foi Cristiane que, depois da decisão judicial, procurou por Sérgio. Ela estava doente, meu cliente foi ao seu socorro e os dois acabaram retomando o casamento.

A Justiça, no entanto, considerou que o pedido deveria ser indeferido para garantir a integridade física da atriz. Thompson-Flores teve a prisão preventiva decretada após descumprimento de uma medida protetiva, que o obrigava a ficar distante de Cristiane. Ele está preso desde o domingo, quando se entregou na 28ª DP (Campinho) , e foi transferido na segunda-feira para o presídio Frederico Marques, em Benfica.

No último dia 31, ele foi flagrado por câmeras escondidas agredindo e ameaçando a atriz. Nesta segunda, ao tomar conhecimento da prisão do ex-marido, Cristiane disse que foi dado um passo importante, mas afirmou que ainda se sente insegura:

 Eu estou devastada fisicamente e psicologicamente. Continuo com medo porque ele é poderoso. Disse que, se eu o denunciasse, iria me matar  contou Cristiane, cujo advogado, Sylvio Guerra, apresentou à Justiça um pedido de escolta policial para ela.

Thompson-Flores ingressou no Instituto Rio Branco em 1982. Quatro anos depois, foi designado para a Embaixada de Washington, de onde voltou em 1990. No ano seguinte, foi cedido ao Ministério da Fazenda e, depois, à Financiadora de Inovação e Pesquisa (Finep). Em 2000, abandonou a carreira diplomática.