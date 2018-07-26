Justiça mantém prisão de namorada do Doutor Bumbum

O médico Denis Cesar Barros Furtado, de 45 anos, conhecido como "Doutor Bumbum", em vídeo no seu canal no Youtube Crédito: Reprodução

A Justiça manteve a prisão temporária de Renata Fernandes de Cirne, namorada do médico Denis Furtado, o "Dr. Bumbum", preso na semana passada acusado de homicídio doloso pela morte da paciente Lilian Calixto durante procedimento estético nos glúteos realizado na cobertura do profissional, na zona oeste do Rio. A mãe do médico, Maria de Fátima Furtado, também foi presa.

A decisão do juiz Bruno Machado Manfrenatti, da 1ª Vara Criminal da Capital, foi divulgada nesta quinta-feira (26) pelo Tribunal de Justiça. Machado negou o pedido de revogação de prisão temporária de Renata, presa no dia 17 de julho. De acordo com as investigações, ela era responsável por encontrar clientes e marcar as consultas para Furtado.

Na decisão, o magistrado afirmou que manter Renata presa é necessário para a conclusão das investigações. Outrossim, a prisão temporária da indiciada apresenta-se imprescindível para as investigações, na medida em que propiciará a colheita de novos depoimentos, ressaltando-se que as testemunhas já ouvidas, em sede policial, contribuíram com diversas informações que levaram à provável autoria do fato.

Foram encontrados no estacionamento do prédio de Renata um carro com medicamentos guardados, incluindo um remédio usado para cirurgias de glúteos.

RELEMBRE O CASO

A bancária Lilian Calixto morreu depois de passar por um procedimento estético nos glúteos, realizado no apartamento de Furtado, na Barra da Tijuca, no sábado (14).

Lilian saiu de Cuiabá, no Mato Grosso, onde morava, para se submeter ao procedimento médico. Após o processo, a vítima passou mal e foi levada pelo próprio "Dr. Bumbum" ao Hospital Barra DOr. Os médicos do hospital informaram que a bancária chegou em estado grave e teve complicações que a levaram à morte na madrugada de domingo (15).