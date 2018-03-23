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Teor difamatório

Justiça manda Youtube retirar do ar vídeos com ofensas a Marielle

Liminar foi concedida na noite desta quinta-feira (220

Publicado em 23 de Março de 2018 às 01:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2018 às 01:25
Brasília - Câmara dos Deputados realiza sessão solene em memória e solidariedade à vereadora Marielle Franco, e ao motorista Anderson Gomes, assassinados na noite de quarta-feira (14) no centro do Rio de Janeiro (Marcelo Camargo/Agência Brasil) Crédito: Marcelo Camargo | Agência Brasil
A Justiça do Rio decidiu, em caráter liminar, que o Youtube deve retirar em até 72 horas 16 vídeos com conteúdos considerados ofensivos contra a vereadora Marielle Franco, morta na semana passada. Novos vídeos que possam vir a ser postados com teor difamatório terão que sair da rede em até 48 horas depois de carregados. A liminar foi concedida na noite desta quinta-feira (22) pela juíza Maecia Correia Hollanda, titular da 47ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio.
> Boatos sobre Marielle Franco se espalham nas redes sociais
A ação da família de Marielle na Justiça pedia a retirada de 40 vídeos no Youtube com falsas notícias sobre a vereadora, executada na semana passada. De acordo com a ação, o conteúdo postado entre os dias 15 e 20 de março já contava com mais de 13,4 milhões de visualizações. A ação pedia, liminarmente, a retirada dentro de 24 horas, sob pena de multa diária por parte do Google.
> Katy Perry homenageia Marielle Franco em show no Rio
"Por ora já foi possível mapear 40 vídeos com conteúdos criminosos, falsos, discursos de ódio e atentatórios à dignidade, honra e memória de Marielle Francisco da Silva. Destaca-se que após o anúncio de que as autoras ingressariam com a medida judicial cabível para proteger a honra e a memória de Marielle Franco, dois vídeos do rol dos denunciados pelos e-mails já foram excluídos", dizia o texto da ação.
 
 

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