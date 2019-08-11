Justiça Federal manda soltar Eike Batista

Brasília - O empresário Eike Batista fala na Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado que apura irregularidades no BNDES (Wilson Dias/Agência Brasil) Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil

Eike Batista teve sua prisão revogada neste sábado (10) pela juíza federal Simone Schreiber, durante plantão judicial. O prazo da detenção, que tinha caráter temporário, valia até segunda-feira (12).

O alvará foi expedido, e a soltura pode ocorrer ainda no fim de semana. O habeas corpus solicitado pela defesa ainda será julgado no começo da semana, de forma que a decisão liminar de Schreiber pode ser revertida por seus colegas.

Em sua decisão, Schreiber diz que a prisão "viola a Constituição Federal, em especial quanto aos princípios da não autoincriminação e da presunção de inocência".

A magistrada afirma que seguiu entendimento do STF (Supremo Tribunal Federal) ao determinar que Eike deva ser liberado. O empresário foi detido temporariamente sob alegação de que poderia combinar depoimentos com outros indiciados.

Schreiber lembra que o Supremo "pontuou que a condução coercitiva de investigados para seu próprio interrogatório é medida que vulnera gravemente o direito constitucional ao silêncio".

Em seguida, ela diz que muitos juízes passaram a usar a restrição de liberdade "como forma de burlar a proibição da condução coercitiva", que é quando você encaminha alguém para depor de forma compulsória.