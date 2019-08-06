Home
>
Brasil
>
Justiça decreta prisão preventiva de 6 suspeitos do roubo de ouro

Justiça decreta prisão preventiva de 6 suspeitos do roubo de ouro

O material roubado corresponde a cerca de R$ 120 milhões

Agência Folha Press

Publicado em 6 de agosto de 2019 às 09:54

 - Atualizado há 6 anos

Imagem ilustrativa de barras de ouro Crédito: Pixabay

A Justiça de Guarulhos (Grande São Paulo) decretou nesta segunda-feira (5) as prisões preventivas de seis suspeitos envolvidos no roubo de 720 kg de ouro que estavam em um carro-forte no terminal de cargas do Aeroporto Internacional de Guarulhos, na tarde de 25 de julho. O material roubado corresponde a cerca de R$ 120 milhões.

Recomendado para você

Cruz-Maltino sofre gol no primeiro tempo, mas vira na etapa final com Rayan e Vegetti

Vasco vence Fluminense no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil

Presa na Itália desde julho, deputada aguarda processo de extradição ao Brasil; parlamentar foi condenada à perda de mandato pelo STF, mas deputados votaram para salvá-la

Moraes anula votação que salvou Zambelli e manda Motta dar posse a suplente

A denúncia foi feita por outro homem que também mantinha um relacionamento com a mãe da criança; os indícios dos abusos estavam no celular da mãe

Casal é preso por abusar e filmar criança de 3 anos em SP

Segundo a 5ª Delegacia de Investigações de Crimes Contra o Patrimônio (furtos e roubos a Banco), responsáveis pelas apurações e vinculada ao DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais), as informações reunidas permitiram identificar e prender quatro envolvidos, além de indiciar outras duas pessoas, agora procuradas.

Durante a ação dos bandidos que durou menos de cinco minutos, não houve tiros e ninguém ficou ferido, segundo imagens gravadas por câmeras de segurança. Para a polícia, ao menos dez pessoas participaram do crime.

Dos seis suspeitos presos, quatros deles estavam com prisão temporária. Os outros dois foram indicados indiretamente quando os investigados estão em locais desconhecidos.

Os suspeitos responderão por roubo e associação criminosa. O Ministério Público tem 15 dias para se manifestar.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais