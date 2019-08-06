Aeroporto

Justiça decreta prisão preventiva de 6 suspeitos do roubo de ouro

O material roubado corresponde a cerca de R$ 120 milhões

Publicado em 6 de agosto de 2019 às 09:54 - Atualizado há 6 anos

Imagem ilustrativa de barras de ouro Crédito: Pixabay

A Justiça de Guarulhos (Grande São Paulo) decretou nesta segunda-feira (5) as prisões preventivas de seis suspeitos envolvidos no roubo de 720 kg de ouro que estavam em um carro-forte no terminal de cargas do Aeroporto Internacional de Guarulhos, na tarde de 25 de julho. O material roubado corresponde a cerca de R$ 120 milhões.

Segundo a 5ª Delegacia de Investigações de Crimes Contra o Patrimônio (furtos e roubos a Banco), responsáveis pelas apurações e vinculada ao DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais), as informações reunidas permitiram identificar e prender quatro envolvidos, além de indiciar outras duas pessoas, agora procuradas.

Durante a ação dos bandidos que durou menos de cinco minutos, não houve tiros e ninguém ficou ferido, segundo imagens gravadas por câmeras de segurança. Para a polícia, ao menos dez pessoas participaram do crime.

Dos seis suspeitos presos, quatros deles estavam com prisão temporária. Os outros dois foram indicados indiretamente quando os investigados estão em locais desconhecidos.

Os suspeitos responderão por roubo e associação criminosa. O Ministério Público tem 15 dias para se manifestar.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta