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  • Justiça de Goiás decreta prisão de João de Deus
Acusado de abusos

Justiça de Goiás decreta prisão de João de Deus

Policiais fazem buscas em Abadiânia e Anápolis para cumprir o mandado contra o médium

Publicado em 14 de Dezembro de 2018 às 16:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2018 às 16:17
Médium João de Deus é acusado de abusos sexuais Crédito: Reprodução/Instagram
O juiz Fernando Chacha acolheu nesta sexta-feira (14) o pedido de prisão preventiva elaborado pelo Ministério Público de Goiás contra o médium João de Deus acusado de abuso sexual por centenas de mulheres. O jornal O GLOBO apurou que homens da Polícia Militar já fazem buscas tanto em Abadiânia quanto em Anápolis para prender o líder espiritual.
Os primeiros relatos de que João de Deus teria abusado sexualmente de fiéis foram revelados pelo GLOBO e pelo programa Conversa com Bial, da TV Globo, desde o início do sábado.
> Filme sobre João de Deus é suspenso após denúncias
Nesta quinta-feira, o advogado Alberto Toron, que defende o médium, foi ao Fórum de Alexânia, cidade vizinha a Abadiânia, no interior de Goiás, para apresentar a versão do líder espiritual ao juiz Fernando Chacha. A tentativa de evitar a prisão de João de Deus, no entanto, fracassou.
O defensor disse ao juiz que João de Deus queria continuar seu trabalho e chegou a propor que ele fosse filmado e vigiado por policiais enquanto consultava no seu centro espiritual.
> Médium João de Deus: ES passa a integrar força-tarefa nacional
- Nós trouxemos uma petição, que se ele assim o desejar, para o seu João de Deus continuar o trabalho dele, ele poderá filmar todo o trabalho, se ele quiser colocar policiais na casa, poderá fazê-lo, para se ter certeza de que nada de ilícito ali é praticado - explicou Toron.
Toron afirmou ao jornal O GLOBO que o líder religioso está "verdadeiramente triste e inconformado com as acusações de abuso sexual e que vem sofrendo muito".
> Em quatro dias, mais de 300 vítimas denunciam João de Deus
Dalva Teixeira, de 49 anos, filha do médium, afirmou em entrevista à revista "Veja" que foi abusada pelo pai pela primeira vez aos 10 anos. No relato, que será publicado na edição desta semana da revista, Dalva conta que, na ocasião, o pai a mandou ficar nua e passou o pênis por todo seu corpo. Os abusos aconteceram até seus 14 anos, quando ficou grávida de um funcionário de João e foi espancada pelo médium, a quem chama de "monstro", por conta disso.

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