Justiça de Goiás decreta prisão de João de Deus

Médium João de Deus é acusado de abusos sexuais Crédito: Reprodução/Instagram

O juiz Fernando Chacha acolheu nesta sexta-feira (14) o pedido de prisão preventiva elaborado pelo Ministério Público de Goiás contra o médium João de Deus acusado de abuso sexual por centenas de mulheres. O jornal O GLOBO apurou que homens da Polícia Militar já fazem buscas tanto em Abadiânia quanto em Anápolis para prender o líder espiritual.

Os primeiros relatos de que João de Deus teria abusado sexualmente de fiéis foram revelados pelo GLOBO e pelo programa Conversa com Bial, da TV Globo, desde o início do sábado.

Nesta quinta-feira, o advogado Alberto Toron, que defende o médium, foi ao Fórum de Alexânia, cidade vizinha a Abadiânia, no interior de Goiás, para apresentar a versão do líder espiritual ao juiz Fernando Chacha. A tentativa de evitar a prisão de João de Deus, no entanto, fracassou.

O defensor disse ao juiz que João de Deus queria continuar seu trabalho e chegou a propor que ele fosse filmado e vigiado por policiais enquanto consultava no seu centro espiritual.

- Nós trouxemos uma petição, que se ele assim o desejar, para o seu João de Deus continuar o trabalho dele, ele poderá filmar todo o trabalho, se ele quiser colocar policiais na casa, poderá fazê-lo, para se ter certeza de que nada de ilícito ali é praticado - explicou Toron.

Toron afirmou ao jornal O GLOBO que o líder religioso está "verdadeiramente triste e inconformado com as acusações de abuso sexual e que vem sofrendo muito".