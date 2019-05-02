Home
>
Brasil
>
Justiça condena pai a 59 anos de prisão por estupro das duas filhas

Justiça condena pai a 59 anos de prisão por estupro das duas filhas

Os crimes, segundo a Promotoria, ocorreram entre 2001 e 2015, na residência em que o acusado vivia com as meninas, na Cidade Industrial de Curitiba