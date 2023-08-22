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Herança milionária

Justiça condena a mais de 40 anos filha e genro por morte de casal de idosos em SP

Roberta Tafner e o marido dela, Willians Sousa, receberam respectivamente penas de 49 anos e 42 anos de prisão. Réus recorrerão da sentença em liberdade
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 ago 2023 às 05:40

Publicado em 22 de Agosto de 2023 às 05:40

A Justiça de São Paulo condenou nesta segunda (21) a mais de 40 anos de prisão uma filha pelo assassinato de seus pais em 2010 na cidade de Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo.
Roberta Nogueira Tafner de Sousa foi condenada a 49 anos e nove meses de prisão. Seu companheiro Willians de Sousa recebeu a pena de 42 anos e oito meses.
Roberta Tafner e o marido, Wilson Sousa, foram condenados pelos assassinatos do empresário Wilson e da advogada Tereza Tafner
Roberta Tafner e o marido, Wilson Sousa, foram condenados pelos assassinatos do empresário Wilson e da advogada Tereza Tafner Crédito: Reprodução/Arquivo pessoal
O escritório de advocacia Arantes de Paiva, que defende a dupla, disse que a condenação foi injusta e que vai ingressar com um recurso.
Os dois foram considerados culpados de terem matado os pais de Roberta: Tereza Maria do Carmo Nogueira Cobra, então com 60 anos, e Wilson Roberto Tafner, 68.
Tereza e Wilson eram divorciados, mas mantinham um bom relacionamento e costumavam passar feriados e finais de semana na casa em Santana de Parnaíba. O casal foi encontrado morto a facadas no imóvel em 2 de outubro de 2010.
Segundo a Polícia Civil, eles foram mortos pela própria filha e pelo genro devido a uma disputa pela herança. Wilson era dono de empresa de representações, enquanto Maria era advogada.
De acordo com Marcos Velloza, investigador-chefe da Delegacia de Homicídios de Carapicuíba, além dos negócios, eles ainda eram donos de imóveis e tinham um seguro de vida de R$ 1 milhão que tinha a filha como beneficiária.
Segundo Velloza, Wiilians foi o responsável pelas facadas que mataram o casal, enquanto Roberta ajudou a planejar o crime. Eles vão poder recorrer em liberdade.

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