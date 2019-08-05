Home
Brasil
Justiça autoriza Palocci a cumprir pena em regime aberto

O ex-ministro Antonio Palocci foi condenado a nove anos de prisão em um dos processos da Operação Lava Jato

Agência Brasil

Publicado em 5 de agosto de 2019 às 23:41

 Atualizado há 6 anos

Justiça autoriza Palocci a cumprir pena em regime aberto Crédito: WILSON PEDROSA/ESTADÃO CONTEÚDO

A Justiça Federal em Curitiba autorizou nesta segunda-feira (5) o ex-ministro Antonio Palocci a progredir ao regime aberto da condenação a nove anos de prisão em um dos processos da Operação Lava Jato.

Desde novembro do ano passado, Palocci cumpre a condenação em regime semiaberto com monitoramento por tornozeleira eletrônica. De acordo com a decisão do juiz federal Danilo Pereira Júnior, o ex-ministro já cumpriu os requisitos temporais para progressão da pena, conforme previsto na legislação penal.

Pelas condições do regime, Palocci deverá permanecer em casa todas as noites. Ele também está proibido de sair de sua cidade sem autorização da Justiça.

Palocci teve direito aos benefícios após a Justiça homologar um acordo de delação premiada com a Polícia Federal (PF).

O ex-ministro foi condenado em 2017 por participação em esquema de corrupção no qual beneficiou a Odebrecht em contratos com a Petrobras envolvendo a construção de embarcações. Segundo o Ministério Público Federal (MPF), o ex-ministro também geriu propinas para o PT, com repasses para outras pessoas, inclusive em contas no exterior.

