Justiça apreende jatinho do cantor Wesley Safadão

O jatinho de luxo que estava em posse de Wesley Safadão foi apreendido e teve uso bloqueado pela Justiça em meio ao impasse sobre a propriedade do veículo. A aeronave foi pedida em uma ação movida por um grupo de investidores lesados pelo empresário Francesley da Silva, conhecido como "Sheik dos Bitcoins", para ressarcimento das dívidas.

Safadão teve o jatinho apreendido pela Justiça Crédito: Divulgação/WS Shows

No entanto, de acordo com a assessoria do cantor, em nota enviada ao Estadão, o cantor é "mais uma vítima dessa operação" e foi "surpreendido pela decisão". O posicionamento também diz que eles [o cantor e seus sócios] financiaram a compra do avião.

Leia a nota na íntegra:

"A WS Shows é mais uma vítima dessa operação. Buscando antecipar notícias e afastar indevidas conclusões sobre o caso, esclarecemos que os sócios da WS Shows também acreditaram ser uma boa oportunidade de negócio, e assim que identificaram fragilidades, correram atrás de desfazer tudo, conseguindo minimizar o prejuízo investindo mais dinheiro com a compra do avião, inclusive pegando financiamento com o Banco do Brasil S/A. A WS Shows foi surpreendida com a recente decisão que determinou o bloqueio do jato, porém já está nas mãos da Justiça para que tudo seja resolvido da melhor e mais justa forma."

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