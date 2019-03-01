Home
Juíza: "Réu, de pele e olhos claros, não tem estereótipo de bandido"

A magistrada fez a observação ao relatar o fato de o acusado ter sido reconhecido por uma vítima e uma testemunha de um roubo de carro seguido de tiros