Jovem leva cabeçada de bode ao tentar fazer selfie no Reino Unido

Sorrindo, a mulher filma e manda beijos para a câmera enquanto o bode, preso a uma corda, tenta alcançá-la

Agência Folhapress

Publicado em 19 de agosto de 2019 às 19:35

 - Atualizado há 6 anos

Mulher leva cabeçada de bode após tentar tirar selfie Crédito: Reprodução | Youtube

O vídeo de uma mulher que leva uma cabeçada de um bode enquanto fazia uma selfie viralizou nas redes sociais. Sorrindo, a jovem filma e manda beijos para a câmera enquanto o bode, preso a uma corda, tenta alcançá-la. Ela ainda acha graça disso, mas o bicho toma distância a acerta em cheio, na cabeça.

A mulher ainda não foi identificada, mas sites americanos noticiaram que o vídeo teria sido gravado no Reino Unido. Há diferentes versões do vídeo no YouTube, assista.

