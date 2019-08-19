Jovem leva cabeçada de bode ao tentar fazer selfie no Reino Unido

Publicado em 19 de agosto de 2019 às 19:35
- Atualizado há 6 anos
O vídeo de uma mulher que leva uma cabeçada de um bode enquanto fazia uma selfie viralizou nas redes sociais. Sorrindo, a jovem filma e manda beijos para a câmera enquanto o bode, preso a uma corda, tenta alcançá-la. Ela ainda acha graça disso, mas o bicho toma distância a acerta em cheio, na cabeça.
A mulher ainda não foi identificada, mas sites americanos noticiaram que o vídeo teria sido gravado no Reino Unido. Há diferentes versões do vídeo no YouTube, assista.
