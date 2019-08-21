Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Jovem invade escola no RS e ataca estudantes com machado
Charqueadas

Jovem invade escola no RS e ataca estudantes com machado

Publicado em 21 de Agosto de 2019 às 14:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2019 às 14:46
Sala do Instituto Estadual Educacional Assis Chateaubriand, em Charqueadas, na região metropolitana de Porto Alegre, onde ataque deixou ao menos seis alunos e uma professora feridos Crédito: Reprodução | Redes sociais
Um jovem invadiu uma escola e atacou estudantes de 12 a 13 anos e uma professora no início toda tarde desta quarta-feira (21), em Charqueadas, no Rio Grande do Sul.
O episódio ocorreu no Instituto Estadual Educacional Assis Chateaubriand. Os alunos quebraram o vidro de uma janela para escapar do local. O jovem fugiu e é procurado, segundo a Brigada Militar. O hospital da cidade atendeu seis feridos na ocorrência, nenhum em estado grave.
O agressor foi descrito pela polícia como um adolescente de 17 anos desconhecido dos alunos atacados. Ele usou uma arma semelhante a um pequeno machado e ameaçou incendiar o local.
"Ele jogou o artefato na sala de aula e agrediu um menino de 12 anos e depois cortou outro garoto", disse Alcindo Valente Brasil, primeiro-tenente.
Além da polícia, a escola chamou os bombeiros voluntários de Charqueadas. "Fizemos os primeiros atendimentos. Nenhum ferimento foi grave, mas estavam todos muito nervosos", contou o bombeiro Maurício Naatz.
As vítimas foram levadas ao hospital da cidade, mas o quadro delas estável. "Foram algumas escoriações superficiais, que ocorreram principalmente quando pularam a janela para fugir", explicou o médico Alan Carlos de Almeida Martins.
O vice-governador do estado e secretário de Segurança Pública, Ranolfo Vieira, se deslocou para a cidade. O governador, Eduardo Leite (PSDB), retorna ao estado após a notícia. Leite estava em viagem no Uruguai para apresentar oportunidades de negócios no Rio Grande do Sul.
Em novembro de 2018, um adolescente de 17 anos foi assassinado com golpes de canivete em frente ao mesmo colégio. Em março deste ano, a Polícia Civil prendeu um homem de 20 anos, suspeito do homicídio.
Em março deste ano, dois adolescentes invadiram uma escola em Suzano, em São Paulo, portando uma machadinha, flechas e um revólver, e mataram oito pessoas a tiros antes de se matarem.
> Em escola de filha, Bolsonaro ataca 'ideologia de gênero'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bola e taça da Copa do Mundo 2026
Desinteresse pela Copa bate recorde e alcança 54% dos brasileiros, aponta Datafolha
Uma menina de 12 anos foi socorrida de helicóptero e levada para hospital em Vitória; outras quatro pessoas ficaram feridas
Acidente com três veículos deixa cinco feridos na BR 262
Imagem BBC Brasil
Quem são as vítimas e outras perguntas sobre os ataques a tiros de ex-soldado aos 7 filhos e outra criança nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados