Jovem invade escola no RS e ataca estudantes com machado

Sala do Instituto Estadual Educacional Assis Chateaubriand, em Charqueadas, na região metropolitana de Porto Alegre, onde ataque deixou ao menos seis alunos e uma professora feridos Crédito: Reprodução | Redes sociais

Um jovem invadiu uma escola e atacou estudantes de 12 a 13 anos e uma professora no início toda tarde desta quarta-feira (21), em Charqueadas, no Rio Grande do Sul.

O episódio ocorreu no Instituto Estadual Educacional Assis Chateaubriand. Os alunos quebraram o vidro de uma janela para escapar do local. O jovem fugiu e é procurado, segundo a Brigada Militar. O hospital da cidade atendeu seis feridos na ocorrência, nenhum em estado grave.

O agressor foi descrito pela polícia como um adolescente de 17 anos desconhecido dos alunos atacados. Ele usou uma arma semelhante a um pequeno machado e ameaçou incendiar o local.

"Ele jogou o artefato na sala de aula e agrediu um menino de 12 anos e depois cortou outro garoto", disse Alcindo Valente Brasil, primeiro-tenente.

Além da polícia , a escola chamou os bombeiros voluntários de Charqueadas. "Fizemos os primeiros atendimentos. Nenhum ferimento foi grave, mas estavam todos muito nervosos", contou o bombeiro Maurício Naatz.

As vítimas foram levadas ao hospital da cidade, mas o quadro delas estável. "Foram algumas escoriações superficiais, que ocorreram principalmente quando pularam a janela para fugir", explicou o médico Alan Carlos de Almeida Martins.

O vice-governador do estado e secretário de Segurança Pública, Ranolfo Vieira, se deslocou para a cidade. O governador, Eduardo Leite (PSDB), retorna ao estado após a notícia. Leite estava em viagem no Uruguai para apresentar oportunidades de negócios no Rio Grande do Sul.

Em novembro de 2018, um adolescente de 17 anos foi assassinado com golpes de canivete em frente ao mesmo colégio. Em março deste ano, a Polícia Civil prendeu um homem de 20 anos, suspeito do homicídio.