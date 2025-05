Em MG

Jovem esfaqueada por colegas em sala de aula foi escolhida aleatoriamente

O suspeito de ter atacado a colega havia levado para a escola uma faca e entregou à vítima uma folha de caderno segundos antes de desferir uma série de golpes em seu tórax

A morte de uma adolescente de 14 anos em sala de aula em Uberaba, no Triângulo Mineiro, não envolveu a participação de outras pessoas além dos dois menores de idade já apreendidos, dizem membros do Ministério Público e da Polícia Civil. Eles negaram que o caso tinha sido planejado em redes sociais ou em fóruns da internet. >

O suspeito de ter atacado a jovem no dia 8 de abril fugiu do local, mas foi localizado horas depois pela Polícia Militar e apreendido em flagrante por ato infracional análogo ao crime de homicídio. Procurada, a defesa dele não respondeu. O colega dele é apontado pela Promotoria e pela Polícia Civil como suspeito de também ter planejado o caso e arquitetado a rota de fuga. >

Ele foi apreendido no dia seguinte pelos policiais por ato infracional análogo ao crime de participação no homicídio. O caso está sob segredo de Justiça, e a reportagem não conseguiu localizar a defesa dele. De acordo com o promotor Diego Aguillar, que atua na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes em Uberaba, o ataque não foi motivado por qualquer tipo de bullying cometido pela vítima, que não tinha inimizade com o suspeito. Ele teria afirmado aos policiais horas depois do ataque que tinha inveja pelo fato de a menina ser alegre.>