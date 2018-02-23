Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Jovem é alvo de comentários racistas após aparecer na TV e rebate
Racismo

Jovem é alvo de comentários racistas após aparecer na TV e rebate

Yasmim Stevam foi ao 'Encontro' no começo da semana para falar de uma experiência na qual foi vítima de preconceito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 fev 2018 às 22:22

Publicado em 22 de Fevereiro de 2018 às 22:22

Yasmim Stevam não passou em entrevista de emprego por causa do tamanho de seu cabelo Crédito: Reprodução
Uma mulher negra sofreu preconceito nas redes sociais após participar do programa Encontro com Fátima Bernardes na manhã desta segunda-feira, 19. Yasmim Stevam escreveu um texto em seu Facebook nesta quinta-feira, 22, para responder aos comentários de ódio.
"O problema não está em mim, não está na minha pele, não está no meu cabelo, não está em meus traços. O problema vem de dentro de você, ser humano limitado, cheio de padrões preestabelecidos sobre mim, com base apenas na minha aparência", disse Yasmim.
Ela compareceu ao programa de auditório no começo da semana para relatar uma experiência que passou na qual não conseguiu um emprego por causa do tamanho de seu cabelo. Ela também acredita que tenha sido por causa da cor de sua pele.
"Eu não tava entendendo muito bem, parecia que ela tava querendo acabar logo com a entrevista", falou ao contar o ocorrido para Fátima Bernardes. Ela disse que uma amiga a havia aconselhado a nem tentar a vaga de emprego, uma vez que "a loja não contrata negros".
Após aparecer no programa, muitos internautas compartilharam mensagens agressivas e memes de cunho racista, fazendo menção ao tamanho do cabelo de Yasmim.
Ela não viu toda essa situação de forma passiva e escreveu um texto para condenar o racismo presente em todos os comentários. Ela também ficou preocupada em ver que pessoas negras estavam compartilhando as mensagens de ódio.
"A crueldade do racismo é escancarada, é tão cruel ao ponto de fazer com que seus próprios irmãos reproduzam atos racistas, faz com que um preto ache engraçado compartilhar falas e fotos com teor preconceituoso", disse.
Confira o texto de Yasmim:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados