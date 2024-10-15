Jovem de 19 anos morre após ser atingida por Porsche no Paraná

Porsche amarelo que atropelou jovem no interior do Paraná. Isabely sofreu ferimentos na cabeça e morreu no local Crédito: Reprodução

Uma jovem de 19 anos morreu depois que a moto em que ela estava ser atingida por um Porsche, em Maringá, no norte do Paraná. A Polícia Civil investiga as causas do acidente, que ocorreu na noite de sábado (12).

A vítima identificada como Isabely Cristina dos Santos Felix teve ferimentos graves na cabeça, entrou em parada cardíaca e morreu no local, de acordo com o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

A jovem estava na garupa da moto, conduzida pelo namorado de 21 anos, que foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital Universitário de Maringá. Ele quebrou o fêmur e está internado na unidade de saúde.

O motorista não teve a identidade divulgada. Por isso, a reportagem não conseguiu localizar sua defesa.

Testemunhas relataram à polícia que o motorista do carro de luxo teria avançado o sinal, e bateu contra a moto em que estava um casal, no cruzamento entre as avenidas Petrônio Portela e Gastão Vidigal. Após o acidente, o motorista abandonou o veículo e fugiu.

A Secretaria de Mobilidade Urbana da cidade informou que imagens de câmeras de segurança obtidas pela pasta confirmam que o motorista do Porsche furou o sinal vermelho. Também foi identificado que o veículo possui dez multas de trânsito.

O corpo de Isabely foi sepultado nesta segunda-feira (14). Em entrevista à RPC, o sogro dela, Geraldo de Souza, disse que o filho planejava se casar com a jovem.