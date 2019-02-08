Home
Brasil
Jogador do Flamengo só conseguiu salvar 2 amigos ao ver fogo, diz pai

Assim que conseguiu sair do centro de treinamento George Helal, do Flamengo, conhecido como Ninho do Urubu, o garoto Felipe Cardoso, 15, ligou chorando para o pai, Alex Cardoso