Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Joesley é condenado a pagar R$ 300 mil a Temer por danos morais
Indenização

Joesley é condenado a pagar R$ 300 mil a Temer por danos morais

De acordo com a defesa do presidente, em entrevista à revista 'Época' em junho de 2017, o empresário Joesley Batista 'desfiou mentiras e inverdades, maculando a honra' do presidente 'com afirmações absolutamente difamatórias, caluniosas e injuriantes'

Publicado em 22 de Agosto de 2018 às 23:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2018 às 23:00
Crédito: Reprodução/Facebook
Por 3 votos a 2, os desembargadores da Terceira Turma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) condenaram o empresário Joesley Batista, do Grupo J&F, a pagar R$ 300 mil ao presidente Michel Temer (MDB) por danos morais. A decisão foi tomada durante sessão de julgamento nesta quarta-feira, 22. Após a publicação do acórdão pelo Tribunal, caberá recurso ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal.
De acordo com a defesa de Temer, em entrevista à revista Época em junho de 2017, o empresário Joesley Batista desfiou mentiras e inverdades, maculando a honra do presidente com afirmações absolutamente difamatórias, caluniosas e injuriantes. Na matéria, Joesley atribuiu ao presidente a chefia de uma organização criminosa que praticava atos de corrupção e de obstrução à justiça.
Em janeiro deste ano, o juiz Jayder Ramos de Araujo julgou improcedente o pedido de indenização de R$ 600 mil proposto pela defesa de Temer. Em sua decisão, destacou que a entrevista apresenta narrativa clara e objetiva, sem a utilização de adjetivações pejorativas ou discriminatórias de natureza pessoal que revelem o desejo de ofender a honra do autor.
Em suma, a entrevista tem como cerne a narrativa de fatos de interesse nacional que poderão ser objeto de análise judicial pelo órgão competente, os quais se inserem dentro do âmbito da liberdade da informação em um Estado Democrático de Direito, não relacionada à crítica pessoal e sem o propósito de atingir, especificamente, a honra do autor, escreveu em seu despacho.
A defesa de Temer recorreu. Na segunda instância, prevaleceu o entendimento de que houve ofensa ao presidente. O fundamento central foi o de que não se pode propagar acusação adjetivando os fatos, explicou o advogado Renato Oliveira Ramos, que integra a defesa de Temer no caso.
Procuradas, a defesa de Joesley Batista e a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto informaram que não iriam se manifestar.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados