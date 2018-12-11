Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • João de Deus nega 'prática imprópria' em atendimentos, diz advogado
Denúncias

João de Deus nega 'prática imprópria' em atendimentos, diz advogado

Em correspondência à Justiça, a defesa do médium afirma que ele recebe com 'indignação' as denúncias de abuso sexual

Publicado em 11 de Dezembro de 2018 às 01:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2018 às 01:58
Crédito: Reprodução
Na primeira manifestação, depois do surgimento de dezenas de denúncias de abuso sexual contra João de Deus , a defesa do médium afirmou nesta segunda-feira, em documento protocolado na Justiça de Abadiânia (GO), que o líder espiritual recebeu com indignação a existência das acusações. Assinado pelo advogado Alberto Toron, o ofício registra que João de Deus rechaça o que classifica de qualquer prática imprópria dos seus procedimentos.
Toron afirmou que João de Deus está em São Paulo, onde ambos preparam sua defesa. O caseiro do médium afirmou ao GLOBO que ele teria sido visto pela última vez em sua casa, em Anápolis (GO), na última sexta-feira .
De acordo com Toron, o líder espiritual pretende colocar-se à disposição das autoridades: (João de Deus) reuniu-se hoje comigo aqui em São Paulo e hoje ingressamos com petições colocando-o à disposição das autoridades.
Diante das graves afirmações veiculadas em seu nome por órgãos da imprensa, é fundamental que o peticionário possa exercer sua defesa para restabelecer a verdade sobre os fatos e preservar sua imagem e dignidade", diz a defesa do médium no documento.
O advogado do médium disse, no entanto, que ele não pretende prestar esclarecimentos à sociedade ou aos seguidores que ainda o procuram no seu centro espiritualista em Abadiânia: Ainda é cedo para entrevistas.
Forças-tarefas foram criadas em todo o país para investigar João de Deus. Centenas de denúncias foram recebidas contra o líder espiritual desde o final de semana. O Ministério Público de Goiás (MP-GO) recebeu, em poucas horas, 40 relatos de abusos, e estuda interditar o centro espiritual de Abadiânia .
O Ministério Público do Rio resolveu disponibilizar suas promotorias e sua ouvidoria para receber as denúncias contra o médium . Em São Paulo, o órgão criou um e-mail para as mulheres interessadas em fazer denúncias: [email protected]. Ambos os estados encaminharão as denúncias para o MP-GO.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio em Cariacica foi registrado na tarde desta quinta-feira (23)
Incêndio atinge e destrói galpão em Cariacica
Veículo alugado no ES foi abordado em rodovia federal em Goiás
Homem aluga carro no ES, alega que esqueceu de devolvê-lo e é preso
Justiça Juiz TJES sentença
Juiz do ES é condenado à aposentadoria por liberar milhões com “rapidez incomum”

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados