João de Deus nega 'prática imprópria' em atendimentos, diz advogado

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Na primeira manifestação, depois do surgimento de dezenas de denúncias de abuso sexual contra João de Deus , a defesa do médium afirmou nesta segunda-feira, em documento protocolado na Justiça de Abadiânia (GO), que o líder espiritual recebeu com indignação a existência das acusações. Assinado pelo advogado Alberto Toron, o ofício registra que João de Deus rechaça o que classifica de qualquer prática imprópria dos seus procedimentos.

Toron afirmou que João de Deus está em São Paulo, onde ambos preparam sua defesa. O caseiro do médium afirmou ao GLOBO que ele teria sido visto pela última vez em sua casa, em Anápolis (GO), na última sexta-feira .

De acordo com Toron, o líder espiritual pretende colocar-se à disposição das autoridades: (João de Deus) reuniu-se hoje comigo aqui em São Paulo e hoje ingressamos com petições colocando-o à disposição das autoridades.

Diante das graves afirmações veiculadas em seu nome por órgãos da imprensa, é fundamental que o peticionário possa exercer sua defesa para restabelecer a verdade sobre os fatos e preservar sua imagem e dignidade", diz a defesa do médium no documento.

O advogado do médium disse, no entanto, que ele não pretende prestar esclarecimentos à sociedade ou aos seguidores que ainda o procuram no seu centro espiritualista em Abadiânia: Ainda é cedo para entrevistas.

Forças-tarefas foram criadas em todo o país para investigar João de Deus. Centenas de denúncias foram recebidas contra o líder espiritual desde o final de semana. O Ministério Público de Goiás (MP-GO) recebeu, em poucas horas, 40 relatos de abusos, e estuda interditar o centro espiritual de Abadiânia .