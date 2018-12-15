João de Deus está negociando sua apresentação à polícia, diz delegado

João de Deus chega à Casa Dom Inácio Loyola, em Abadiânia Crédito: (Windows)

O coordenador geral da Polícia Civil de Goiás, André Fernandes de Almeida, afirmou nesta sexta-feira, 14, que João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus, está negociando sua apresentação às autoridades, por meio de seus advogados. "Não falamos que ele está foragido porque estamos em contato com a defesa", disse Fernandes de Almeida. A expectativa da Polícia Civil é de que ele se entregue até esta noite. Isso pode ser feito em qualquer lugar do País. "Se a promessa não for concretizada até no sábado (15), ele será considerado foragido", disse o delegado geral.

Ao mesmo tempo que negocia, a polícia iniciou uma busca para localizar o médium. Por enquanto, ele não foi localizado. O advogado de João de Deus, Alberto Zacharias Toron afirmou também que deverá apresentar um pedido de Habeas Corpus, para garantir a liberdade do médium.

Nesta sexta-feira, a Justiça de Goiás decretou a prisão preventiva de João de Deus. Ele é acusado de abuso sexual por mulheres que buscaram atendimento na casa do líder espiritual. Relatos reunidos até o momento indicam que, depois da sessão, o médium ofereceria para as supostas vítimas atendimento particular, momento em que os abusos seriam cometidos. Para o Ministério Público, a semelhança nos depoimentos reforçam as suspeitas contra o médium. De segunda a quinta-feira, 13, 330 denúncias foram coletadas pelo Ministério Público de Goiás.

O pedido de prisão havia sido protocolado no fim da tarde de quarta, 12, no Fórum de Abadiânia, município onde o líder espiritual mantém o Casa Dom Inácio de Loyola, local em que faz os "atendimentos espirituais". O MP fundamentou o pedido de prisão preventiva com dois argumentos. Para o MP, em liberdade, João de Deus poderia coagir as testemunhas e, caso mantivesse os atendimentos, fazer novas vítimas.

Em audiência com o juiz que acompanha o caso, o advogado de defesa de João de Deus, Alberto Zacharias Toron, chamou o pedido de "descabido" na quinta-feira, 13, e solicitou que o médium permanecesse em liberdade. Sugeriu, ainda, que os atendimentos pudessem ser feitos de forma assistida, com a presença de policiais ou monitorado por câmeras.

Toron argumentou que João de Deus tem residência e já se mostrou disposto a colaborar com a Justiça. Na quarta-feira, 12, em um rápido aparecimento que fez na Casa Dom Inácio de Loyola, o líder espiritual disse ser inocente e que estava nas mãos da Justiça. "João de Deus está vivo", disse ele, para um público reduzido de fiéis.

Desde que as primeiras denúncias de abuso vieram à tona, o movimento na Casa Dom Inácio de Loyola caiu. Pelos cálculos de funcionários, na quinta-feira, o local recebeu cerca de um terço do número costumeiro de visitantes. A estimativa é de que o líder atraia mensalmente cerca de 10 mil pessoas, das quais 40% são estrangeiras.

As denúncias de abuso sexual surgiram na semana passada, quando o programa Conversa com Bial, da TV Globo, mostrou depoimento de mulheres que teriam sido vítimas de João de Deus. Depois da divulgação, começaram a surgir novos depoimentos.

COM PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA, JOÃO DE DEUS DEVE PEDIR HABEAS CORPUS

João de Deus vai recorrer da decisão que determinou sua prisão preventiva. A defesa do médium informou que deverá apresentar um pedido de Habeas Corpus, mas não informou quando isso será feito. O advogado Alberto Zacharias Toron deixou em aberto a possibilidade de seu cliente se apresentar voluntariamente à Justiça. De acordo com ele, o pedido de Habeas Corpus não significa que essa possibilidade está descartada.

O advogado informou ter visto no fim da tarde desta sexta a decisão do juiz que determinou a prisão preventiva. O advogado afirmou que a medida trazia depoimentos de poucas vítimas e sem nomes.

DENÚNCIAS CONTRA JOÃO DE DEUS DIVIDEM ABADIÂNIA

Abadiânia aguarda dividida os desdobramentos. Com 17 mil habitantes, boa parte da economia do município gira em torno das atividades de João de Deus. O prefeito da cidade, José Aparecido Alves Diniz, calcula que a casa gera direta ou indiretamente 1,3 mil postos de trabalho. "Não há como negar que vai ser um baque para o município", disse Diniz.

Já os fiéis do médium estão divididos. Apegados à fé, muitos afirmam ser necessária a distinção entre o que faz o homem e a entidade. Outros não acreditam nas denúncias. "Mas é claro que as investigações têm de ser feitas. Não devemos julgar apressadamente nem contra ou a favor", disse a paulista Elizabeth Cozza. Mesmo diante das denúncias, ela decidiu vir para Abadiânia em busca de tratamento.

Em entrevista ao Estado, o coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal, Luciano Miranda Meireles, afirmou estar impressionado com o relato das vítimas. Ele afirmou não ter dúvida de que, uma vez formalizadas as denúncias, o caso João de Deus tem potencial para superar o do ex-médico Roger Abdelmassih, condenado por abusar sexualmente de pacientes. Meireles ponderou que o número de casos é maior  pois não se restringe a uma pequena parcela de pacientes."Fora o tempo. Há relatos de abusos cometidos há 20 anos.

Nos casos de abusos sexuais, afirmou Meireles, as denúncias podem ser baseadas apenas nos relatos das vítimas. Mas não queremos fazer isso de forma apressada. Daí a importância de ouvirmos um grande número de pessoas, para ver se as informações são conflitantes ou se elas se encaixam.

Na tarde desta quarta-feira, antes do pedido de prisão preventiva ser feito, a recomendação era reduzir a exposição de João de Deus. Até então, era dada como certa, por exemplo, a participação do médium nas sessões realizadas nesta quinta e nesta sexta. Havia ainda a possibilidade de se declarar um recesso na casa na próxima semana. As atividades seriam retomadas apenas no próximo ano. Era o tempo de se baixar a poeira, resumiu Francisco Lobo.