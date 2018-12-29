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Goiás

João de Deus é denunciado por violação sexual e estupro de vulnerável

O documento, que se for aceito pela Justiça dará início a uma ação penal, contém o depoimento de 19 mulheres; o Ministério Público de Goiás já ouviu 79 mulheres e recebeu mais de 600 notificações de abusos sexuais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2018 às 21:19

Publicado em 28 de Dezembro de 2018 às 21:19

Médium João de Deus é acuso de abusar sexualmente de mulheres Crédito: Arquivo/Agência Brasil
O Ministério Público Estadual de Goiás (MP) protocolou nesta sexta-feira (28) a denúncia criminal contra o médium João de Deus, que está preso sob a suspeita de praticar abusos sexuais durante tratamentos espirituais, em Abadiânia. Promotores acusam o médium de praticar os crimes de violação sexual e estupro de vulnerável.
O documento, que se for aceito pela Justiça dará início a uma ação penal, contém o depoimento de 19 mulheres. Ao todo, o Ministério Público de Goiás já ouviu 79 mulheres e recebeu mais de 600 notificações de abusos sexuais. De acordo com o MP, outras denúncias ainda poderão ser apresentadas.
O advogado Alberto Toron, que defende o médium, disse que ainda não foi informado da denúncia. João de Deus está detido no Núcleo de Custódia do Completo Prisional de Aparecida de Goiânia. A defesa do médium pediu a soltura dele pelos crimes sexuais ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) e ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), mas foi negado o habeas corpus em caráter liminar. Outro pedido foi feito ao Supremo Tribunal Federal (STF).
JUSTIÇA BLOQUEOU R$50 MILHÕES
O Tribunal de Justiça de Goiás determinou nessa quinta-feira (27) o bloqueio de R$ 50 milhões das contas do líder espiritual João Teixeira de Faria, o João de Deus. O dinheiro será usado para reparação das vítimas, caso ele seja condenado pelos crimes.
Nesta quinta-feira (27), o juiz Wilson Safatle Faiad revogou uma das prisões do médium, que é investigado também por posse ilegal de arma de fogo. Ele continua preso em razão do mandado de prisão preventiva relativo às acusações de abuso sexual. No caso da arma, o juiz condiciona a revogação ao pagamento de uma fiança no valor de R$ 1 milhão, uso de tornozeleira eletrônica e entrega do passaporte.

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