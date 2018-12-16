João de Deus: 'Me entrego à justiça divina e à Justiça da terra'

João de Deus se entrega à polícia em encruzilhada às margens da BR 060, em Abadiânia, em Goiás; médium passou mal e precisou até se medicar após declaração que deu à jornalista Mônica Bergamo Crédito: Mônica Bergamo/Reprodução/TV Folha

João de Deus, de 76 anos, se entregou à Polícia Civil (PC) em uma encruzilhada às margens da BR 060, em Abadiânia, em Goiás, na tarde deste domingo (16). Em entrevista à jornalista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, o médium declarou: "Eu me entrego à justiça divina e à Justiça da Terra que eu prometi".

Ele foi questionado por ela sobre o porquê de só ter se apresentado às autoridades neste domingo (16), já que é considerado foragido desde a última sexta-feira (14) quando respondeu: "Eu tô indo agora para me entregar. Fiquei sabendo pelo meu advogado, doutor Ronivan, que está aqui presente". O médium ficou, durante todo o tempo, de mãos dadas com o advogado.

Depois de dar a declaração, João de Deus sinalizou que iria entrar no carro e foi amparado por Ronivan até uma caminhonete branca. Segundo a jornalista Mônica Bergamo, o médium passou mal e precisou interromper a conversa com ela. Pouco depois de sentir o mal-estar, ele chegou a tomar um comprimido sublingual para aliviar os sintomas. João de Deus é cardíaco.

NEGOCIAÇÃO FOI FEITA EM ENCRUZILHADA

De acordo com informações de Mônica Bergamo, a polícia chegou ao local da negociação em três carros. O médium estava em um sítio e chegou à encruzilhada em que se entregou em um carro de um de seus advogados.

A negociação aconteceu entre o advogado Aberto Toron e o delegado-geral da PC. No vídeo, o médium aparece acompanhado do outro advogado, Ronivan Peixoto de Moraes Junior.