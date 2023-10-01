Janja comemora novo boletim médico de Lula: 'Vai jantar em casa hoje'

A primeira-dama Janja ao lado do presidente Lula (PT) Crédito: Reprodução/ Twitter @JanjaLula

Nas redes sociais, Janja celebrou a evolução do marido: "Tem alguém que vai jantar em casa hoje".

Durante o período de internação, Lula esteve acompanhado de Janja. Como todo o paciente, ele tem direito a receber auxílio de um acompanhante durante 24 horas, e a esposa tem feito essa função.

evolução do estado de saúde de Lula é considerada positiva desde a cirurgia. O fato de Lula já conseguir andar indica que o organismo reagiu bem ao implante.

Cirurgia no quadril

A cirurgia foi necessária porque Lula, que está com 77 anos, tem uma artrose no quadril. O quadro significa um desgaste na cartilagem que provoca fortes dores por causa do atrito entre os ossos numa região com terminações nervosas.

O nome da operação realizada é artroplastia. Nesse tipo de procedimento, uma prótese que imita a articulação do quadril substitui a região afetada.

Para permitir o implante, foi feito um corte de 15 centímetros no lado direito da coxa para remover a cabeça femoral afetada e colocada a prótese no lugar.

Os médicos aproveitaram a anestesia para realizar outra cirurgia. Eles retiraram um excesso de pele das pálpebras do presidente. O procedimento não é complexo e a recuperação é boa.

Alta antecipada

A alta do presidente pode ocorrer ainda neste domingo. A previsão inicial era de que ele deixaria o Sírio-Libanês entre segunda (2) e terça-feira (3).