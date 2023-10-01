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Alta antecipada

Janja comemora novo boletim médico de Lula: 'Vai jantar em casa hoje'

Nas redes sociais, a primeira-dama comemorou novo boletim médico do presidente Lula (PT), que passou por cirurgia no quadril, e prevê alta neste domingo (1°)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 out 2023 às 13:37

Publicado em 01 de Outubro de 2023 às 13:37

A primeira-dama Janja ao lado do presidente Lula (PT)
A primeira-dama Janja ao lado do presidente Lula (PT) Crédito: Reprodução/ Twitter @JanjaLula
SÃO PAULO, SP- A primeira-dama Janja comemorou o novo boletim médico do presidente Lula (PT). No boletim divulgado às 10h30, os médicos de Lula indicam que ele pode receber alta ainda neste domingo (1º). Ele passou por uma cirurgia no lado direito do quadril na última sexta-feira (29).
Nas redes sociais, Janja celebrou a evolução do marido: "Tem alguém que vai jantar em casa hoje".
Durante o período de internação, Lula esteve acompanhado de Janja. Como todo o paciente, ele tem direito a receber auxílio de um acompanhante durante 24 horas, e a esposa tem feito essa função.
evolução do estado de saúde de Lula é considerada positiva desde a cirurgia. O fato de Lula já conseguir andar indica que o organismo reagiu bem ao implante.

Cirurgia no quadril

A cirurgia foi necessária porque Lula, que está com 77 anos, tem uma artrose no quadril. O quadro significa um desgaste na cartilagem que provoca fortes dores por causa do atrito entre os ossos numa região com terminações nervosas.
O nome da operação realizada é artroplastia. Nesse tipo de procedimento, uma prótese que imita a articulação do quadril substitui a região afetada.
Para permitir o implante, foi feito um corte de 15 centímetros no lado direito da coxa para remover a cabeça femoral afetada e colocada a prótese no lugar.
Os médicos aproveitaram a anestesia para realizar outra cirurgia. Eles retiraram um excesso de pele das pálpebras do presidente. O procedimento não é complexo e a recuperação é boa.

Alta antecipada

A alta do presidente pode ocorrer ainda neste domingo. A previsão inicial era de que ele deixaria o Sírio-Libanês entre segunda (2) e terça-feira (3).
Depois de liberado, Lula vai despachar do Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República. As viagens, incluindo as internacionais, serão autorizadas somente a partir de novembro.

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