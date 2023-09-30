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Quadro clínico

Lula já caminhou e fez fisioterapia um dia após cirurgia no quadril

Presidente permanece internado no quarto e está sob os cuidados das equipes de Roberto Kalil Filho, Ana Helena Germoglio e Giancarlo Cavalli Polessello.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

30 set 2023 às 11:41

Publicado em 30 de Setembro de 2023 às 11:41

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem quadro de saúde estável. Ele já caminhou e fez fisioterapia na manhã deste sábado, 30, segundo boletim médico do Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, divulgado há pouco. Lula foi operado na sexta-feira, 29, para corrigir uma artrose do lado direito do quadril e para realizar um procedimento nas pálpebras.
"O paciente Luiz Inácio Lula da Silva foi submetido na data de ontem, 29, à cirurgia de artroplastia total de quadril à direita e também a blefaroplastia. Passou a noite estável, caminhou pela manhã e realizou sessões de fisioterapia", diz o boletim.
Lula permanece internado no quarto e está sob os cuidados das equipes de Roberto Kalil Filho, Ana Helena Germoglio e Giancarlo Cavalli Polessello.
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva Crédito: Ricardo Stuckert/PR
O documento é assinado por Rafael Gadia, superintendente de Governança Clínica, e Mauro Suzuki, diretor clínico, ambos do hospital Sírio-Libanês.
A previsão é que o presidente tenha alta na terça-feira, 3, e volte ao Palácio da Alvorada, onde permanecerá em repouso por orientação médica pelos próximos dias.

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