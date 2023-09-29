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Julgamento

STF decide que Congresso deve regulamentar a licença-paternidade

Os parlamentares terão prazo de 18 meses para criar as regras. Caso não seja aprovado, o benefício deverá seguir as normas da licença-maternidade, que é de 120 dias
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

29 set 2023 às 20:25

Publicado em 29 de Setembro de 2023 às 20:25

Pai; bebê; licença-paternidade
Licença para os pais: por 7 a 1, a maioria dos ministros votou para declarar a omissão do Congresso na regulamentação do benefício Crédito: Freepik
Supremo Tribunal Federal (STF) formou nesta sexta-feira (29) maioria de votos para determinar ao Congresso a aprovação de uma lei para garantir a implementação da licença-paternidade.
Pela decisão, os parlamentares terão prazo de 18 meses para criar as regras do benefício. Caso não seja aprovado, a licença-paternidade deverá seguir as regras da licença-maternidade, que é de 120 dias.
Por 7 a 1, a maioria dos ministros votou para declarar a omissão do Congresso na regulamentação da licença para os pais, que foi garantida na Constituição, mas desde a promulgação não foi regulamentada.
A decisão da Corte foi tomada a partir de uma ação protocolada em 2012 pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde (CNTS). O julgamento ocorre no plenário virtual e vai até 6 de outubro.
Pela modalidade virtual, os ministros inserem os votos no sistema eletrônico e não há deliberação presencial. O julgamento é aberto com o voto do relator. Em seguida, os demais ministros passam a votar até o horário limite estabelecido pelo sistema.

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