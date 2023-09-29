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Sem intercorrências

Cirurgia no quadril corre bem e Lula pode ter alta até terça, dizem médicos

Após sucesso da primeira operação, presidente também passou por uma correção da pálpebra
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 set 2023 às 18:53

Publicado em 29 de Setembro de 2023 às 18:53

BRASÍLIA - A cirurgia para corrigir a artrose do lado direito do quadril do presidente Luiz Inácio Lula da Silva correu bem, "sem intercorrências". O chefe do Executivo está acordado e irá para o quarto no hospital nas próximas horas, sem passar por Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), disse em entrevista a jornalistas nesta sexta-feira (29) o médico Roberto Kalil Filho, que cuida da saúde do petista há anos. "Foi uma cirurgia programada e que transcorreu dentro da normalidade", afirmou o médico.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Lula terá de usar andador por algumas semanas, em função da cirurgia Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Lula chegou à unidade do hospital Sírio-Libanês, em Brasília, às 8h desta sexta (29). A operação começou às 12h e terminou às 13h13. O cirurgião foi o ortopedista especializado em quadril Giancarlo Polesello. O procedimento foi acompanhado por Kalil e pela médica da Presidência da República, Ana Helena Germoglio. Polesello já acompanhava o caso de Lula. Ele e sua equipe viajaram de São Paulo para Brasília para operar o presidente. No total, sete profissionais participaram da operação.
Após a cirurgia no quadril, Lula passou por uma correção da pálpebra, que começou às 15h e terminou às 16h16. A possibilidade de realização do segundo procedimento não havia sido divulgada antes da internação do presidente. Segundo Kalil, a correção da pálpebra dependia do sucesso da primeira operação e foi feita para aproveitar o efeito da anestesia. Por isso, a decisão foi de última hora. Não há pós-operatório desse procedimento.
Lula deverá ficar internado nos próximos dias por causa da cirurgia no quadril. A alta, de acordo com os médicos, pode ocorrer na próxima segunda-feira (2) ou terça-feira (3). Depois, ele deve passar algumas semanas despachando do Palácio da Alvorada, segundo recomendação médica, por causa da fisioterapia e a restrição de movimentos. Sua agenda de viagens ficará suspensa de quatro a seis semanas. Ao fim desse período, o petista deverá ter boa cicatrização e estar andando "com carga total". "Ele é saudável. A gente espera uma recuperação breve", disse Kalil.
Segundo os especialistas, Lula terá de usar andador por algumas semanas por causa do equilíbrio. Lula chegou a dizer que não seria visto de andador ou de muleta, frase que foi criticada por pessoas com deficiência. Ele precisará fazer exercícios e ficar sentado na cama até dar os primeiros passos. Os médicos disseram que ele deve estar apto a participar da COP 28 em novembro, nos Emirados Árabes Unidos.
O presidente sentia dores "na cabeça do fêmur", como ele mesmo costumava dizer, desde agosto do ano passado. Ele falou publicamente sobre o assunto diversas vezes. Segundo ele, o incômodo estava afetando seu humor. Ele já havia feito dois procedimentos para aliviar a dor até a operação. De acordo com Kalil, a artrose de Lula era "bastante proeminente" e a cirurgia deve ser "bastante eficiente" contra a dor.

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