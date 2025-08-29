Home
Jair Renan é comparado a Tiririca por presidente da Câmara de Balneário Camboriú

Comentário de Marcos Kurtz (Podemos), presidente da Casa, veio após colega, filho de Bolsonaro, apelidá-lo de 'Xandão de BC'

Fellipe Gualberto

Estadão Conteúdo

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 05:48

O vereador de Balneário Camboriú (SC), Jair Renan Bolsonaro (PL), entrou em um embate com o presidente da Câmara de Vereadores da cidade, Marcos Kurtz (Podemos), na quarta-feira, 27. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teria chamado o político de "Xandão de BC", sigla para o nome do município. Em resposta, Kurtz o comparou com o deputado federal e humorista Tiririca (PL-SP), o apelidando de "Tiririca de Balneário Camboriú".

"O senhor (Jair Renan) pediu para discutir em plenário as coisas, mas o senhor não discute nada vereador. O senhor não abre a boca, só fala fora de hora e fica resmungando aqui. O senhor, na nossa discussão final, ficou me xingando de Xandão de BC", diz Kurtz.

Jair Renan Bolsonaro, filho 04 do presidente Jair Bolsonaro
Jair Renan Bolsonaro, filho 04 do presidente Jair Bolsonaro, foi apelidado de "Tiririca de Balneário Camboriú". Crédito: Antonio Molina /Fotoarena/Folhapress

O presidente da Câmara continua, "então vereador, já que o senhor gosta tanto de fazer comparações, vou aqui lhe comparar também, tá? Eu acho que o senhor é parecido com o Tiririca. E deveria ter colocado (em seu slogan), 'pior que tá não fica'". Ele ainda brincou: "Eu acho que esse nome lhe cairia muito bem: Renan Tiririca do PL de BC. Tá ok?".

Eleito vereador pelo Partido Liberal (PL) em 2024, Jair Renan foca em pautas ideologicamente alinhadas com o bolsonarismo. O filho "04" do ex-presidente, em março, foi o único a votar contra o reconhecimento do assassinato do ex-prefeito do município, Higino João Pio, pela Ditadura Militar e, em julho, foi o único a se opor a criação do Dia da Democracia.

Ele também protocolou uma moção de repúdio contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na cidade de Santa Catarina.

Mais recentemente, na quarta-feira, 27, a Procuradoria-Geral da Câmara Municipal de Balneário Camboriú considerou inconstitucional o projeto de lei apresentado por Renan que propunha a proibição de "doutrinação ideológica ao comunismo, socialismo e nazismo no âmbito do ensino escolar" na cidade.

O órgão opinou pela "inadmissibilidade" da proposta, inconstitucional por invadir a competência da União para legislar sobre as diretrizes e a base da educação nacional. Procurado pelo Estadão, Jair Renan informou por meio de seu gabinete que não se manifestaria sobre o assunto.

Jair Renan completou 27 anos em 2025. Com isso, o político já possui a idade mínima - que é 21 anos - para se candidatar aos cargos de prefeito, deputado estadual e federal nas eleições de 2026.

